Путин волнуется, – эксперт NISS предположил, какого сценария в переговорах опасаются в Кремле

Соединенные Штаты продолжают взаимодействовать с Россией по вопросу прекращения войны в Украине. Вероятно, американская делегация вновь озвучила Кремлю определенные предложения по санкциям, чтобы там поскорее согласились на мирные переговоры.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Известно, что недавно министр финансов США Скотт Бессент встретился с российским министром Антоном Силуановым в кулуарах саммита "Большой двадцатки". Однако там четко дали понять, что США не ослабят санкции до конца войны. Также в американской делегации, недавно посетившей Москву, был Джин Лэнг – чиновник, исполняющий обязанности руководителя санкционного подразделения Минфина США.

Почему боится Путин?

Как считает Ус, результатом контактов США и России стала определенная пауза в рассмотрении законопроекта о "адских санкциях", соавтором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. Ранее за него проголосовали в Сенате, а потом, в сентябре, этим должна была заняться Палата представителей. Но пока процесс стоит на месте.

Я так понимаю, что это было частью позиции США. Лэнг мог сказать, что США приостанавливают принятие закона, а россияне в ответ должны сделать шаг в сторону замораживания войны и мирным путем решать судьбу территорий, которые россияне оккупировали,

– сказал Ус.

Что сейчас происходит с мирными переговорами по войне в Украине: смотрите видео 24 Канала

США было бы хорошо сильнее давить на Россию. Тем более что на саммите в Анкоридже, который состоялся в августе 2025 года, Путин утверждал, что Россия захватит Донецкую область полностью до конца года. А они до сих пор не смогли этого сделать.

Штаты вполне могли бы сказать об этом России. И предложить принять предложение Украины о замораживании войны. В ответ США не будут выдвигать новый законопроект о санкциях. Но, видимо, Россия от этого откажется,

– отметил Ус.

По мнению эксперта, Путин боится прекратить войну без значительных "побед". Ведь уже в первый же день к нему повалит огромное количество вопросов о том, зачем было все это начинать на несколько лет без какого-либо результата.