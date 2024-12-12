По словам Ермака, чтобы вступить в переговоры с Россией, Украине не хватает вооружения и гарантии того, что российский диктатор Путин не нападет снова через несколько лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Когда Украина сможет начать переговоры с Россией

Руководитель Офиса президента говорит, что сейчас Украина обсуждает с партнерами важность усиления государства. Он также добавил, что нужно разрушать российские нарративы о том, что Украина якобы хотела войны.

Путину важно продолжать агрессию на нашей территории. Поэтому для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с Россией на равных. Потому что все, что сейчас звучит из Кремля – это язык ультиматумов,

– говорит Ермак.

Он также отметил, что Россия отнюдь не пришла в Украину, чтобы защищать кого-то, ведь она не может защитить даже свои территории, в частности Курскую область.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в очередной раз подчеркнул, что мир живет в иллюзиях, когда пытается "усадить за стол переговоров" российского диктатора Путина. Он добавил, что войну в Украине нужно завершить на справедливых условиях, соответствующих нормам международного права.

Ранее Зеленский назвал самый трудный вопрос перед переговорами с Россией. По его мнению, это лицо переговорщика, которое пока не хочет мира.

В то же время Путин заявил, что открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня в Украине с Дональдом Трампом. Однако он отвергает любые серьезные территориальные уступки и настаивает, чтобы Киев отказался от намерений вступить в НАТО.