Такое мнение 24 Каналу высказал профессор оборонных исследований Великобритании Майкл Кларк, отметив, что Трамп может двигаться в направлении плана, который изложил Кит Келлог. Также Кларк высказался о третьей ядерной эпохе и месседже Путина для НАТО – читайте все дальше в материале.

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Действительно ли мир на пороге ядерной войны

Глава британской армии адмирал Тони Радакин предупредил, что мир стоит на пороге третьей ядерной эры. Прав ли он и готовы ли Великобритания и НАТО вступить в эту новую ядерную эру, поскольку Россия разработала собственные гиперзвуковые межконтинентальные ракеты?

Он имеет в виду, что первая ядерная эпоха была развитием многих видов ядерного оружия, вторая – эпохой контроля над вооружениями, эпохой ограничений и предсказуемости, где мы могли с этим жить. На самом деле ядерный баланс между Россией и Соединенными Штатами существенно не изменился, уже 50 лет мы живем с таким же технологическим балансом между сверхдержавами.

Третья ядерная эпоха, по его словам, знаменует отсутствие контроля над вооружениями. Поэтому теперь мы живем в более непредсказуемом мире.

Технологически оружие не так уж и отличается. Вариации, конечно, есть, а гиперзвуковые ракеты, и более точные ракеты являются частью этого. Но третья ядерная эпоха означает то, что мы живем в мире с меньшими ограничениями.

Мы видим это по безрассудной риторике Владимира Путина, который постоянно говорит о ядерном оружии. Он единственный, кто о нем говорит. На Западе мы этого не делаем. Мы не угрожаем, не проводим ядерные учения только для того, чтобы произвести впечатление на Кремль. А они это делают постоянно.

Политическая слабость самого Путина заставляет его постоянно угрожать ядерной войной, когда реальность ничем не отличается от той, что когда-либо была.

Но именно отсутствие контроля над вооружениями делает эту эпоху третьей ядерной, а следовательно, более опасной.

Британский министр по делам ветеранов предупредил, что британская армия была бы уничтожена от полугода до года, если бы она боролась с Россией. Как вы можете отреагировать на такое заявление?

Алистер Карнс имел в виду отсутствие резервов, и он абсолютно прав. Он сказал лишь то, о чем уже несколько лет говорят независимые аналитики. Другое дело, что он является министром правительства, потому что, обычно такие люди, как я, говорят об этом, а правительство наоборот делает успокаивающие заявления. Но это правительство более прямолинейно, честнее относительно состояния нашей обороны, чем предыдущие правительства.

Мы знаем, что наша армия достаточно небольшая, при этом хорошо оснащена, очень хорошо обучена, имеет одну из лучших техник в мире, но у нас небольшое количество всего. Наши собственные запасы боеприпасов, запасы необходимого оборудования и запасных частей очень и очень малы.

И это не только армия, но и военно-воздушные силы, флот. Хотя они очень хорошо показали себя в бою, но в некоторых случаях заканчиваются боеприпасы в течение нескольких дней. Поэтому то, что говорил Алистер Карнс, на самом деле не о качестве армии, а о проблеме устойчивого развития. И это правительство стремится решить ее, сделать что-то для устойчивого развития в широком смысле.

Обратите внимание! Начальник Генштаба Великобритании Роли Уокер в июле 2024 года заявлял, что их армия должна быть готова к войне в течение следующих трех лет.

Сколько времени займет наращивание запасов боеприпасов и запасных частей – это сложный вопрос, и факт в том, что мы никогда не ожидали, что окажемся в войне.

Мы хорошо умеем проводить операции, можем действовать в Красном море, в Ираке и Афганистане, безрассудны и можем работать в таких местах, как Канада и Кения, с целью обучения, в Восточном Тиморе, в Сьерра-Леоне и Африке. Британские войска очень хорошо умеют выполнять то, что им поручено. Но быть готовыми к "большой войне" – это разные вещи.

И мы потратили слишком много лет, предполагая, что возможность "большой войны" всегда была на расстоянии десяти лет. Теперь мы видим – и вы знаете это лучше, чем кто-либо другой в Европе, – что "большая война" очень близка к нам, ведь сейчас она продолжается в Украине.

Поэтому переход в официальном мышлении Великобритании происходит между армией, которая соответствует оперативным задачам, которые ей поручают, и армией, которая могла бы выдержать потенциально более длительную войну.

Безусловно, сейчас мы к этому не готовы, но должны учиться. Только будучи готовыми вести более длительную войну, вы можете сдержать перспективы ее наступления, и именно там мы сейчас находимся.

Месседж Путина для НАТО

Владимир Путин впервые выпустил межконтинентальную баллистическую ракету по Украине в ответ на решение Запада позволить нанести удар глубоко внутри России. Каково ваше мнение относительно уязвимости НАТО к таким воздушным угрозам? И имеет ли НАТО военное преимущество над Россией в перехвате этих ракет?

О чем говорится? Утром 21 ноября Россия запустила по Украине межконтинентальную ракету. Направили ее на предприятия и критическую инфраструктуру Днепра. Владимир Путин впоследствии назвал эту ракету "Орешником", хотя предполагали, что это РС-26 "Рубеж".

На самом деле это не была межконтинентальная баллистическая ракета. Это была баллистическая ракета средней дальности. Но дальность не была важной, чтобы показать, что это оружие могло долететь до любой европейской столицы. То есть оно легко может добраться до Лондона, Парижа или Берлина.

И еще одна вещь в ракете, которую Путин хотел, чтобы мы заметили, – это то, что это была многократно нацеленная машина повторного входа, то есть несколько боеголовок, которые падали по-разному. На цель попадали разные боеголовки.

Поэтому Путин демонстрировал, что российские стратегические ядерные силы, которые предназначены в основном для возмездия Соединенным Штатам, могут быть использованы для более ограниченных ударов, обычных или ядерных, по европейским целям.

Это был месседж. Его услышали, но он не имел большого значения для европейского мышления, поскольку рассматривался как типичный пример угроз.

Путин может продолжать угрожать, но это не повлияет на то, как официальные лица в Великобритании и аналитики думают о природе войны.

Конечно, эта война опасна для Европы, но так было с самого начала. Все началось в 2014 году, а в 2022-м Путин пересек настоящую "красную линию", "Рубикон", и пытался завоевать всю Украину. Я думаю, тогда мы все поняли, что оказались в другой ситуации, а этот конфликт стал еще опаснее для остальной Европы.

На самом деле война уже опасна, и может стать еще опаснее, прежде чем мы каким-то образом ее остановим.

Итак, конкретное использование ракеты, которое выбрал Путин, было очень четким сигналом, который быстро восприняли, но он не изменил мнений лидеров.

Так что, вы рассматриваете этот шаг, ход Путина как еще один элемент российского блефа.

Да, я думаю, что это абсолютно элемент российского блефа и наглости. Если россияне действительно думают, что будут использовать баллистические ракеты для бомбардировки европейских целей, то они выступят против НАТО.

32 страны-члена Альянса, доход которых в 20 раз превышает доход России. 32 страны, которые имеют ядерное сдерживание не только в Соединенных Штатах, но и в Великобритании и Франции.

Если они действительно хотят напасть на НАТО, то даже Путин должен знать, что проигрывает. Поэтому я не думаю, что есть большая вероятность того, что это произойдет.

НАТО имеет разнообразные проблемы, и россияне пытаются "взорвать" его всеми возможными способами. Но использовать баллистическую ракету для атаки на цель – город внутри страны НАТО – это немыслимая глупость, потому что Альянс нанесет ответный удар.

О разговоре Герасимова и генерала Брауна

По данным New York Times, российский генерал Валерий Герасимов провел телефонный разговор с американским генералом Чарльзом Брауном, председателем объединенного комитета начальников штабов, и рассказал ему, что запуск ракеты "Орешник" был запланирован задолго до того, как администрация Байдена дала разрешение на нанесение ударов по России. Почему Герасимов противоречит Путину? И не кажется ли вам, что Герасимов просто преуменьшает угрозы Кремля?

Да, я думаю, что Герасимов, как военный, пытался успокоить своего коллегу в Соединенных Штатах. И это то, что россияне делают все время. Они пытаются создать предсказуемость. Я не думаю, что кто-то верит Герасимову, потому что, несомненно, это было решение Путина сделать что-то, что пошатнуло бы консенсус внутри НАТО, и он этого совсем не достиг.

Но я не удивлен, что Герасимов так сказал. Он может попытаться приуменьшить месседж Путина.

Но месседж Путина является именно таким, каким он есть. А военные всегда пытаются успокоить друг друга, чтобы не было ошибки, потому что это разумно. Однако в конкретном случае это не так. Я даже не обращаю на это внимания.

План Трампа по окончанию войны

Новая администрация США начнет свою работу в январе 2025 года. Каков ваш прогноз относительно готовности Трампа достичь прекращения огня в Украине с учетом позиции Путина? Ведь Кремль отрицает возможность перемирия.

Дональд Трамп заявляет, что может положить конец войне в Украине за 24 часа. Конечно, если одна сторона капитулирует, то все войны заканчиваются за 24 часа.

Если он говорит об этом, то имеет в виду капитуляцию, но я знаю, что Киев не собирается этого делать, что бы Соединенные Штаты не говорили.

Лучшим свидетельством всего этого является статья, которую Кит Келлог и Фред Флейтц написали в апреле 2024 года. Сейчас Кит Келлог назначен представителем Трампа в Украине и России. Он человек с хорошим военным опытом за плечами, и немного размышлял о ситуации в Украине с точки зрения Америки.

Его статья была довольно интересной. Большая ее часть – это атака на администрацию Байдена, потому что это был республиканский документ, который имел целью показать слабые стороны Байдена. Но в конце статьи он и его соавтор Фред Флейтц, изложили свою "дорожную карту" урегулирования ситуации в Украине.

Она была чем-то вроде порядка прекращения огня на нынешних линиях соприкосновения, что означало бы, что Украина не будет иметь доступа к около 20% своей территории. Но это замораживание не будет иметь юридических обязательств.

Это не будет мирное соглашение, а лишь перемирие. От Украины не ожидается сдачи суверенитета, ее территорий, включая Крым – все это юридически остается частью Украины и входит в ее состав с 1991 года. Но на линии фронта будет замораживание.

По мнению Келлога, тогда было бы больше помощи Украине, чтобы она могла наращивать свою армию, было бы экономическое восстановление, благодаря российским замороженным активам, а также должны существовать какие-то международные силы для патрулирования демилитаризованной зоны. Конечно, это легко сказать, но очень трудно сделать, однако, мы могли бы поговорить о способах.

Интересно то, что за документом Келлога стоит понимание того, что Путин склонен преувеличивать. Он делает вид, что не заинтересован в таких сделках, но с американской точки зрения его придется посадить за стол переговоров с помощью усиления давления.

Поэтому не исключено, что несмотря на все, что сказал Трамп, когда он вступит в должность, то очень быстро займет позицию увеличения помощи Украине, усиления санкций против России, чтобы посадить Путина за стол переговоров вокруг какой-то сделки вроде той, которую изложил Келлог.

Сейчас я не знаю, было бы это приемлемо для Украины, Но, похоже, что администрация Трампа движется в направлении плана, который изложил Келлог, с давлением как на Киев, так и на Москву, чтобы они сели за стол переговоров.

Возможно, на Москву придется давить больше, чем на Киев, чтобы вести переговоры на таких началах. Если Келлог дает советы, то, я думаю, что он посоветовал бы новому президенту Трампу быть готовым усилить давление на Россию и поставлять больше военной помощи Украине, чтобы немного выровнять ставки.

Можете ли вы представить себе сценарий, по которому Путин согласится на ведение войск НАТО в демилитаризованную зону в Украине?

Нет. Я не думаю, что для Путина было бы разумно иметь присутствие НАТО в демилитаризованной зоне. Я не думаю, что любой российский лидер согласится на это добровольно. Однако европейские войска на двусторонней основе могли бы занять демилитаризованную зону, не действуя под эгидой НАТО, а в рамках соглашения с ООН о вхождении в состав группы.

Также могут быть привлечены другие войска, которые не являются европейскими. Все это непросто, потому что когда вы думаете о демилитаризованной зоне длиной в тысячу километров, это уже является огромной проблемой.

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Если будет прекращение огня путем переговоров, а я подчеркиваю, что это не мирное соглашение, а временное перемирие, то кто-то должен придумать договоренность, которая будет гарантировать безопасность вдоль тысячи миль демилитаризованной зоны. Итак, это будет нелегко, но это должно быть частью любого вида прекращения огня где-то в начале 2025 года.

2 варианта развития событий

Какие есть еще варианты для западных лидеров, кроме ввода войск в Украину? Как вы видите другие варианты гарантий безопасности для Украины без, например, введения европейских войск?

Я думаю, что другими вариантами была бы зона патрулирования воздушного пространства, поэтому можно попробовать контролировать демилитаризованную зону с помощью воздушных сил, используя дроны и дистанционные датчики. Технологически это возможно.

Если в этой зоне возникнут осложнения, будут нарушения, и или другая сторона будет перемещаться в зону незаконно, то должен быть механизм принуждения.

Итак, опять же, вы все еще возвращаетесь к мысли, что кто-то, не НАТО, а какая-то компетентная военная сила должна быть готова реально контролировать демилитаризованную зону, даже если там будет определенный удаленный вид наблюдения. Вы все еще возвращаетесь к старой проблеме, что это очень сложные переговоры, которые нужно пытаться сделать реальными.

Я не собираюсь задерживать дыхание на этом. Мне интересно изучить возможности, потому что мы, кажется, постепенно сосредотачиваемся на идее, что в 2025 году будет прекращение огня.

Но для меня также вполне возможно, что механизм прекращения огня окажется невозможным для переговоров, и война может продолжаться так, как это было в 2023 – 2024 годах.

Если Украина сможет продолжать в течение следующего года боевые действия, то жизнь для России станет намного сложнее через год. Посмотрите на российскую экономику, российские проблемы, связаны с нагрузкой на Россию.

Если Украина сможет оставаться в борьбе дольше (и это легче сказать, чем сделать, я это абсолютно понимаю), то у России будут свои проблемы, с которыми придется разбираться во второй половине следующего года и в 2026 году.