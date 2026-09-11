Слухи о том, что украинский вопрос утратил актуальность для США – всего лишь выдумка. Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Олег Лесной, подчеркнув, что американцы действительно стремятся перезагрузить мирный переговорный процесс и достичь дипломатического результата до промежуточных выборов в США (в ноябре).

Вашингтон прилагает усилия для возобновления переговоров

Политолог убежден, что со стороны Белого дома это не имитация, а попытка возобновить диалог, который ранее был приостановлен по вине российской стороны. По его словам, во время визитов американских представителей в Киев обсуждались конкретные вопросы безопасности, в частности подготовка к зиме.

Украинский кейс для Трампа сейчас важен. Это не может быть имитацией переговорного процесса – это действительно попытка его запустить. Стороны (американская и украинская) заявили, что, по-видимому, переговорный процесс возобновлен, поскольку он был приостановлен в первую очередь из-за позиции России,

– заявил Лесной.

В то же время Москва пытается перехватить информационную инициативу и исказить суть переговоров. По словам политолога, россияне традиционно заполняют медиапространство собственной пропагандой о якобы полном понимании со стороны США.

Они всегда так поступают. Это большой минус для американской стороны, поскольку информационное поле заполняет Россия. Они заявили, что это была прекрасная встреча, что США разделяют взгляды Путина. Вроде бы был какой-то документ, который должны были показать в Киеве и отвезти Трампу, но мы его, как и дух Анкориджа, так и не увидели – видимо, он развеялся где-то по дороге, или об этом пока не время говорить,

– отметил Лесной.

США не принуждают Россию к миру

Самой большой проблемой нынешних попыток Вашингтона является отсутствие четкой стратегии принуждения агрессора к реальным уступкам. Обсуждение возможного смягчения санкций и отсутствие давления на Кремль не приведут к желаемому результату в плане мирного урегулирования.

Нет основного, нет пока сигнала со стороны Соединенных Штатов о том, что они намерены принуждать Россию к нормальным переговорам. Наоборот, там звучали оценки, которые для меня не совсем понятны, что могут быть уступки, может что-то в санкционном вопросе сдвинется в сторону интересов России,

– отметил Лесной.

О попытках Трампа перезагрузить переговоры: смотрите в видео