Чутки про те, що український кейс втратив актуальність для США, є лише вигадкою. Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Олег Лісний, наголосивши, що американці дійсно прагнуть перезавантажити мирний переговорний процес та досягти дипломатичного результату до проміжних виборів у США (в листопаді).

Вашингтон докладає зусиль для відновлення переговорів

Політолог переконаний, що з боку Білого дому це не імітація, а спроба відновити діалог, який раніше був призупинений через російську сторону. За його словами, під час візитів американських представників до Києва обговорювалися конкретні безпекові питання, зокрема підготовка до зими.

Український кейс для Трампа зараз важливий. Це не може бути імітацією переговорного процесу – це дійсно намагання його запустити. Сторони (американська й українська) сказали, що начебто трек відновлений, оскільки він був поставлений на паузу в першу чергу через позицію Росії,

– озвучив Лісний.

Водночас Москва намагається перехопити інформаційну ініціативу та викривити суть перемовин. За словами політолога, росіяни традиційно заповнюють медіапростір власною пропагандою про нібито повне розуміння з боку США.

Вони завжди так роблять. Це великий мінус для американської сторони, оскільки інформаційне поле заповнює Росія. Вони сказали, що це прекрасна зустріч, що США поділяють погляди Путіна. Начебто був якийсь документ, який мали показати в Києві та відвезти Трампу, але ми його, як і дух Анкориджу, так і не побачили, мабуть, розвіявся десь по дорозі, або про це не на часі озвучувати,

– зауважив Лісний.

США не примушують Росію до миру

Найбільшою проблемою нинішніх спроб Вашингтона є відсутність чіткої стратегії примусу агресора до реальних поступок. Обговорення можливих пом'якшень санкцій, відсутність тиску на Кремль не дасть бажаного результату в бік мирного врегулювання.

Немає основного, немає поки що сигналу з боку Сполучених Штатів, що вони мають наміри примушувати Росію до нормальних перемовин. Навпаки, там лунали оцінки, які для мене не зовсім зрозумілі, що можуть бути поступки, може щось в санкційному питанні зрушитися в бік інтересів Росії,

– зазначив Лісний.

Про спроби Трампа перезавантажити переговори: дивіться у відео