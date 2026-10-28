Путин не идет на компромиссы: что должно измениться, чтобы война действительно приблизилась к завершению

Сейчас предпринята очередная попытка вывести мирные переговоры из тупика. Вопрос о Донбассе является важнейшим, но сейчас важно начинать не с него.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, если сейчас сразу сосредоточиться на Донбассе, то все быстро зайдет в тупик. Но сейчас предпринимаются попытки перевести переговоры на другие темы.

Как заставить Путина прекратить войну?

Как подчеркнул Фесенко, российский диктатор Владимир Путин не собирается сейчас вести переговоры о прекращении боевых действий. Однако он все же будет участвовать в переговорах для Трампа. Также диктатор уже понимает, что нужно начинать переговоры с европейцами.

Для Путина переговоры – отдельная линия его стратегии. Он будет давить на переговорный процесс, но параллельно попытается победить нас на поле боя, в воздушной войне. К этому нужно быть готовыми. Поэтому быстрого результата в переговорах не будет. Они могут длиться годами.

Чтобы переговоры стали содержательными, необходимо несколько предпосылок. Первая – военный паритет. Когда в руководстве обеих стран есть понимание, что никто не победит. Сегодня такой ситуации нет. На фронте мы близки к такой ситуации, а в воздушной войне пока преимущество у России,

– сказал Фесенко.

Другая проблема – деловой подход Соединенных Штатов к мирным переговорам. Там не только хотят заработать, но и идут на односторонние уступки в пользу России. Поэтому чрезвычайно важно участие европейцев, которые могут повлиять на ход мирных переговоров.

Считаю, что Путин хочет договариваться с Западом. Это очевидно, иначе никаких переговоров не было бы. Но быстрого результата не будет. Думаю, реальные предметные переговоры начнутся не раньше весны и лета следующего года. Также нужно дождаться завершения эпопеи с выборами во Франции. Путин явно рассчитывает, что Франция сломает солидарность ЕС в поддержке Украины,

– отметил Фесенко.

Фесенко объяснил, когда мирные переговоры дадут результат: смотрите видео 24 Канала

Пока что политолог не видит альтернативы мирным переговорам. Украине уже не хватает около 70 миллиардов евро на 2027 год. Европейцы пытаются найти хотя бы две трети этой суммы, однако в бюджете ЕС их нет. Поэтому их будут собирать отдельно от разных стран. И уже не все государства хотят выделять средства на то, чтобы Украина и в дальнейшем противостояла российской агрессии. На этом фоне США заключают с Россией соглашение о поставках дизельного топлива и критикуют удары по НПЗ.

Не слишком оптимистичная ситуация. Вот еще один стимул сделать ставку на переговоры. Это не означает, что мы должны идти на все уступки России. Но альтернативы переговорам пока нет,

– сказал Фесенко.

Добавим, что 27 октября лидеры Финляндии и Норвегии провели телефонный разговор с российским диктатором Путиным. Там они озвучили позицию Украины и ознакомились с точкой зрения Москвы. Сразу после этого они позвонили в Киев.