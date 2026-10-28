Путін не йде на компроміси: що має змінитися, аби війна реально наблизилася до завершення

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, якщо зараз одразу концентруватися на Донбасі, то все швидко зайде в глухий кут. Але зараз йдуть спроби вивести переговори на інші теми.

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Як змусити Путіна припинити війну?

Як наголосив Фесенко, російський диктатор Володимир Путін не збирається зараз вести переговори про припинення бойових дій. Однак він таки братиме участь у перемовинах для Трампа. Також диктатор вже розуміє, що потрібно починати перемовини з європейцями.

Для Путіна перемовини – окрема лінія його стратегії. Він буде тиснути на переговорний процес, але паралельно спробує перемогти нас на полі бою, в повітряній війні. До цього треба бути готовими. Тому швидкого результату в переговорах не буде. Вони можуть тривати роками.

Щоб переговори стали предметними, потрібно кілька передумов. Перша – воєнний паритет. Коли в керівництві обох країн є розуміння, що ніхто не переможе. Сьогодні такої ситуації немає. На фронті ми близькі до такої ситуації, а в повітряній війні наразі перевага в Росії– сказав Фесенко.

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Інша проблема – бізнесовий підхід Сполучених Штатів до мирних переговорів. Там не тільки хочуть заробити, але ще й роблять односторонні поступки в бік Росії. Тому надзвичайно важлива участь європейців, які можуть вплинути на хід мирних переговорів.

Вважаю, що Путін хоче домовлятися із Заходом. Це очевидно, інакше ніяких переговорів не було б. Але швидкого результату не буде. Гадаю, реальні предметні переговори будуть не раніше весни та літа наступного року. Також маємо дочекатися завершення епопеї з виборами у Франції. Путін явно розраховує, що Франція зламає солідарність ЄС у підтримці України– зауважив Фесенко.

Фесенко пояснив, коли мирні переговори дадуть результат: дивіться відео 24 Каналу

Наразі політолог не бачить альтернативи мирним переговорам. Україні вже не вистачає близько 70 мільярдів євро на 2027 рік. Європейці намагаються знайти хоча б дві третини цієї суми, однак у бюджеті ЄС їх немає. Тому будуть збирати окремо від різних країн. І вже не всі держави хочуть давати гроші на те, аби Україна і надалі протистояла російській агресії. На цьому тлі США укладають з Росією дизельну угоду та критикують удари по НПЗ.

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Не дуже оптимістична ситуація. Ось ще один стимул зробити ставку на переговори. Це не означає, що ми маємо йти на всі поступки Росії. Але альтернативи перемовинам наразі немає– сказав Фесенко.

Додамо, 27 жовтня лідери Фінляндії та Норвегії провели телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Там вони озвучили позицію України та ознайомилися із баченням Москви. Одразу після цього вони зателефонували до Києва.