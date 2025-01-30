Президент Финляндии ответил, когда может наступить перемирие в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что перемирие в российско-украинской войне может наступить уже в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle. Отмечается, что на днях президенты Финляндии и Украины провели разговор, который касался в частности приближения справедливого мира.

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Когда может наступить перемирие в Украине

На встрече с политическими журналистами Александр Стубб озвучил свой прогноз относительно войны в Украине и возможных мирных переговоров.

Сначала будут стремиться к перемирию, на что уйдет от трех до шести месяцев, а потом и к мирным переговорам,

– сказал президент Финляндии.

Он также подчеркнул, что политика Финляндии заключается в соблюдении принципов независимости, суверенитета и территориальной целостности. По словам Стубба, ближайшее время Украину следует поддерживать так, чтобы она имела сильную позицию для начала возможных переговоров.

Президент Финляндии также прокомментировал шансы Дональда Трампа посадить Владимира Путина за стол переговоров. По его мнению, руководителя Кремля необходимо именно заставлять, а не только склонять к переговорам.

Лично я думаю, что Путин понимает только жесткую риторику. И именно на таком языке к нему сейчас обращается Дональд Трамп,

– пояснил Александр Стубб.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине. В то же время, по его словам, решение Владимира Зеленского о запрете диалога с Россией якобы делает нелегитимными возможные переговоры.