Доктор философских наук Виталий Надурак озвучил 24 Каналу мнение, что российский диктатор будет готов пойти на уступки на мирных переговорах только при одних условиях. Говорится о сценарии, когда будет реальная угроза жизни Путина.

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"Есть вещь, которая для него очень ценна – это его жизнь. Поэтому я думаю, что он будет готов пойти на реальные уступки, когда будет угроза его жизни. Это его волнует. Если до этого дойдет, например, из-за бунта, то здесь он сможет уступить", – предположил он.

То есть так называемый глава Кремля убил более миллиона российских граждан на войне против Украины, но тратит миллиарды, чтобы сохранить свою жизнь. Путина интересует только его власть и здоровье.

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Надурак о готовности Путина к уступкам: смотрите видео

Как Путин ищет бессмертие?

Издание The Wall Street Journal написало, что Владимир Путин ищет секрет бессмертия. Это одно из приоритетных направлений для расходов российского бюджета. Исследованиями занимаются приближенные к диктатору лица. В частности, дочь российского лидера Мария Воронцова. Она является эндокринологом, которая курирует государственные генетические программы. Также привлечен физик Михаил Ковальчук, брат близкого соратника Путина Юрия Ковальчука.

Российские ученые сосредоточились на двух ключевых направлениях: 3D-печать живых тканей и ксенотрансплантация (наращиваемые человеческие органы внутри мини-пигов, которые считаются генетически совместимыми с людьми). Они утверждают, что к 2030 году хотят иметь возможность заменять человеческие органы биодрукованной тканью человека. Та же дата обсуждалась и для выращивания органов внутри свиней.