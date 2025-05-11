Можно рискнуть: Украина могла бы согласиться на прямые переговоры с Россией при одном условии

В Киеве 10 мая лидеры европейских стран и Украины согласовали, что с 12 мая должно быть полное, безусловное и всеобъемлющее прекращение огня минимум на 30 суток. Однако Владимир Путин сделал заявление о проведении прямых переговоров России и Украины 15 мая в Стамбуле.

Кремль предложением о переговорах пытается избежать 30-дневного перемирия, заявленного лидерами Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины. Политтехнолог Олег Постернак объяснил в разговоре с 24 Каналом, почему Путин именно сейчас согласился на прямые переговоры с Киевом.

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Для чего Путину нужны прямые переговоры

"Главный мотив Путина в том, что, если бы у него все было бы хорошо и все его устраивало, то он бы действовал бы не с оглядкой на США или на Европу, а исключительно военными "понтами", – подчеркнул политтехнолог.

Однако сейчас он не может развернуть предыдущий сценарий своего влияния, поэтому вынужден учитывать реакцию Дональда Трампа, давление Европы, требования Украины, и действовать только военным образом он не в состоянии. Это, по мнению Постернака, делает главу Кремля чрезвычайно неподвижным.

Путину нужно выйти из-под влияния обстоятельств реакции Запада, в частности, США и Европы. Это главная причина, почему он "топает ножками" относительно прямых переговоров,

– объяснил он.

Это, по словам политтехнолога, позволит Кремлю:

выиграть время для концентрации сил;

отдалить европейцев и американцев от российско-украинского урегулирования.

Возможно, это отвечает интересам части администрации Трампа, которая, вероятно, скажет ему, что это для США идеальная возможность избежать ответственности за провал мирной инициативы и посредничества.

Украина, по его мнению, может рискнуть и пойти на эти переговоры. Однако очень важно учесть результаты и последствия "Минска-1" и "Минска-2", а также "Стамбула-1".

Самое главное – было бы желательно, чтобы рядом с украинцами сидели бы европейские партнеры, которые 10 мая были в Киеве и выражали жесткие требования Путину,

– отметил Олег Постернак.

Если Кремль хочет предложить Бразилии и Китаю участвовать в переговорах с российской стороны, то Украина также может серьезно расширить возможности своей делегации.

Напомним, что по мнению руководителя программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павла Лакийчука, заявления Кремля о якобы готовности к переговорам напоминают "Минские договоренности". Тогда, по его словам, Россия требовала выхода украинских сил из Донецкой области, а теперь речь идет о возвращении к "Стамбульским договоренностям", которые были "подготовкой акта капитуляции Украины".