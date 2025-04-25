Кремль пытается выторговать 2 позиции: что стоит за "отказом" Путина от 4 областей Украины

Западные СМИ пишут, что глава Кремля якобы проинформировал спецпредставителя американского президента Виткоффа, что готов заморозить линию фронта и отказаться от требования полного контроля над Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областями.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом отметил, что Путин спешит остановить боевые действия, ему очень нужен документ, который бы подписало политическое руководство Украины, чтобы потом он обратиться в Совет безопасности ООН. Он хочет повторить Минские договоренности.

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Что задумал российский диктатор?

Военный эксперт отметил, что потом Совет безопасности ООН запретит Украине возвращать оккупированные территории путем боевых действий. Больше Путину, по мнению Свитана, пока ничего не нужно, потому что он выполнил свою первую задачу, которую ставил – взять под контроль Крым (2014 год), вторую – оккупировать часть Донбасса (2015), третью – захватить сухопутный коридор (2022 – 2025).

Теперь ему нужно остановиться, потому что он хочет взять оперативную паузу. Она ему нужна, чтобы собрать все силы и средства для дальнейшего движения, чтобы захватить другие территории Украины. Он оккупировать ее сразу всю не может, но по частям, если Украина и мир ему будут давать откусить и дальше переваривать, сможет,

– озвучил Свитан.

По убеждению военного эксперта, глава Кремля очень торопится, чтобы подписать "Минск-3", заморозить боевые действия и предусмотреть безопасность сухопутного коридора, заставив Украину рассматривать только вариант возвращения своих земель дипломатическим способом.

"Он хочет достичь двух позиций: остановить боевые действия; связать руки украинской армии по освобождению ее территорий военным путем", – объяснил военный эксперт.

Сколько времени нужно армии России, чтобы восстановить силы?

Российская экономика, как отметил Свитан, сейчас практически полностью стоит на военных рельсах. Путину не нужны будут годы, как это было после "Минск-2", для восстановления армии. Он сможет это сделать за полтора-два года, чтобы потом откусить другой кусок Украины.

Тем более, что Путин вписал в российскую конституцию Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области. Поэтому следующий бросок у него будет именно по этим направлениям или сразу на Киев с Курщины, не из Беларуси,

– предположил Свитан.

Для этого, как подытожил военный эксперт, российскому диктатору понадобится 1,5-миллионная армия, поэтому сейчас Кремлю нужно время для наращивания сил, а соответственно – остановка боевых действий.