Кремль ждет этого из последних сил: чего сейчас больше всего хочет Путин

Сейчас в Кремле есть большая проблема. Путин очень заинтересован в перемирии и ждет звонка от Дональда Трампа. Он хочет воевать, но его возможности довольно ограничены.

Такое мнение высказал в эфире 24 Канала руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он добавил, что Владимир Путин подписал указ о привлечении к военным сборам тех, кто находится в резерве. На самом деле в России такие сборы проводятся ежегодно, однако в этом году – первое в начале года.

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"Эти сборы организуются для того, чтобы пополнять личный состав российских вооруженных сил. Во время этих сборов очень активно заставляют тех, кто участвует, подписывать контракты", – сказал Валерий Клочок.

Ловушка для своих

Он добавил, что это позволяет властям привлекать новых военных в вооруженные силы России без выплаты предварительного денежного вознаграждения. Сейчас оно достигает значительных сумм – от 20 до 50 тысяч долларов. Эти средства выплачивают губернаторы или местные органы власти.

Это свидетельствует о том, что в бюджете России есть серьезные проблемы. Это очевидно из большого количества статистических данных, которые начинают появляться. Глава Всероссийского центра исследования общественного мнения – структура, которая полностью подконтрольна Кремлю, признает наличие проблем с рабочей силой – в стране не хватает работников,

– вспомнил Клочок.

Он прогнозирует, что ситуация в российской экономике значительно ухудшится, если Россия заберет из нее еще дополнительные тысячи человек.

"Я думаю, что именно на такое количество они рассчитывают. Учитывая, что их потери ежемесячно уже превышают 40 тысяч, то, чтобы поддерживать интенсивность боевых действий хотя бы в течение полугода, им нужно мобилизовать более 200 тысяч человек" – сказал Клочок.

Он пояснил, что частичная мобилизация, которая была проведена в 2022 году, была общенациональной. Она вызвала очень серьезные акции протеста по всей России, и тогда удалось мобилизовать около 300 тысяч человек. Это свидетельствует о наличии проблем с мобилизационным потенциалом.

Экономика ждет Трампа

Сегодня экономика России действительно ожидает Трампа. Она надеется, что Трамп уговорит Путина любыми способами остановить активную фазу боевых действий, чтобы можно было начать переговоры с Западом об отмене санкций,

– объяснил Клочок.

Из-за нефтяных санкций бюджет России может потерять около 30 миллиардов долларов, по другим подсчетам – даже больше, до 40 миллиардов долларов доходов. Учитывая, что российский бюджет не очень большой, потеря 10% доходов – это значительная сумма, которую придется покрывать за счет других источников.

"Сейчас Путин пытается продемонстрировать, что он все контролирует. Однако я сомневаюсь, что собрание состоится в том масштабе, о котором они заявляют. Точное количество людей, привлеченных к военным сборам, мы не знаем. Но это лишь демонстрация накануне возможного телефонного звонка от Трампа: мол, у нас все под контролем, мы готовы действовать, и так далее", – заявил Валерий Клочок.

Путин будет демонстрировать "мощь"

Клочок убежден, что Путин будет демонстрировать свои возможности, ведь он уже имеет опыт общения с Трампом. Он будет показывать, что Россия готова к войне, и убеждать, что именно Украину нужно заставить к уступкам, а не Россию.

Путин может говорить, что у него есть поддержка от Ирана, Северной Кореи и Китая. В определенном смысле это не блеф, а демонстрация того, что Россия имеет определенные возможности. Но экономический фактор станет определяющим, ведь неизвестно, какой будет политика Трампа по санкциям,

– сказал Клочок.

Он добавил, что если санкционное давление на Россию усилится после вступления Трампа в должность, и он начнет переговоры с Путиным о прекращении войны, это может привести к еще большему экономическому упадку. Путин, выдвигая дополнительные условия, рискует столкнуться с новыми пошлинами, санкциями и ограничениями, что еще больше подорвут экономику.

"Как будет чувствовать себя экономика России через полгода? Именно этого боятся в Кремле. Поэтому сейчас они из последних сил пытаются демонстрировать мощь. Однако на самом деле это лишь слабость, которую видит весь мир", – подытожил Валерий Клочок.