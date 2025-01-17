По словам журналиста-расследователя Христо Грозева, ГРУ полностью изменило методы работы по организации саботажа и диверсий на Западе. Если раньше, эти задачи выполняли сами грушники, то теперь для них вербуют иностранцев, обычно с криминальным прошлым, передает 24 Канал со ссылкой на интервью на YouTube-канале Котрикадзе Дзядко.

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Россия делает из украинцев с ВОТ диверсантов

Грозев объяснил такое изменение журналистскими расследованиями с разоблачениями шпионов, а также полномасштабной войной.

Журналист подчеркнул, что поскольку грушники уже не могут путешествовать по миру, прикрываясь дипломатическими паспортами, они начали начали привлекать и обучать иностранцев. Внутри ГРУ это называют "университетом диверсантов".

Грозев говорит, что много "студентов" – это выходцы из оккупированных Россией территорий Украины, также там есть люди из стран Латинской Америки и Афганистана.

К слову, в Хмельницкой области нейтрализовано диверсионную группу, которая заложила взрывчатку на железнодорожном перегоне для подрыва грузового поезда.

Напомним, что недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия планировала акты воздушного террора против Польши и авиакомпаний по всему миру.