Об этом 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. По его словам, вполне вероятно, что окружение Путина оказывает на него давление, чтобы тот завершил войну против Украины. Однако диктатор не хочет останавливаться на нынешней линии фронта.

Что происходит с мирными переговорами?

По мнению британского офицера, какое-то реалистичное мирное соглашение реально будет заключено уже с тем, кто станет следующим лидером России. Возможно, именно тогда войну удастся более или менее урегулировать

Многие говорят, что преемник может оказаться хуже Путина. Да. Но вряд ли это будет еще один идеолог. Следующий правитель будет больше сосредоточен на материальном. Тогда появится больше рычагов для достижения соглашения. Уверен, что сейчас у Путина столько денег, о которых Трамп может только мечтать,

– сказал Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Путин не хочет заканчивать войну: смотрите видео 24 Канала

Конечно, не стоит исключать вариант, что Путин все-таки пойдет на переговорный процесс. Однако вряд ли он будет особо сговорчивым. Похоже, что диктатор постоянно думает о своем "наследии". И на данный момент он не рискнет просто остановить боевые действия. Ему нужна какая-то победа. И поэтому вряд ли он откажется от захвата Донбасса.

Многое будет зависеть от того, что сделает Трамп после встречи с Зеленским. Также многое зависит от Европы. Нужно делать все, чтобы Украина получила справедливое соглашение,

– подчеркнул британский офицер.

Как известно, Россия требует от Украины отказаться от Донбасса, именно на этом пункте мирного соглашения Кремль настаивает больше всего. Все это не просто так, ведь от судьбы Донбасса зависит политическое будущее Путина. Поэтому диктатор никогда не откажется от этого пункта в будущем мирном соглашении.

"Путин знает, что если он не захватит Донбасс, то ему конец. А он правит Россией примерно 25 лет. Его карьера подходит к концу. К тому же Путин очень эгоистичен, его наследие для него важнее всего. В этом и заключается проблема", – отметил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Добавим, в Офисе Президента сказали, какие три вещи нужны для мирных переговоров с Россией. Кремль вообще не заинтересован в этих переговорах. Там только блефуют, а посредники никак на это не реагируют