Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, Путин полностью проиграл в "игру" под названием мирные переговоры в Стамбуле.

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Теперь угрожает Украине

Как отметил Тимочко, президент Украины Владимир Зеленский переиграл российского диктатора. Путин оказался неготовым приехать в Стамбул. Он не смог быстро отреагировать в этой ситуации.

Теперь он пробует оправдаться в таком "кгб-стиле". Всех запугаем. У нас тут есть оружие мести и всякое такое,

– сказал Тимочко.

Существенного прогресса в мирных переговорах можно достичь, если действительно состоится прямая встреча Зеленского и Путина. Параллельно должна быть встреча союзников из США, Европейского Союза и третьих стран вроде Китая, Турции и т.п.

Пока за одним столом не сядут лидеры этих стран, до тех пор сложно будет говорить о реальном состоянии подготовки к переговорному процессу. А Путин затягивает все,

– отметил Тимочко.

Напомним, Главное управление разведки сообщило, что Россия планирует учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс". Цель – демонстративное давление на Украину и Запад. Запуск могут осуществить в ночь на 19 мая. Дальность полета этой ракеты – более 10 тысяч километров.