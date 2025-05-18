Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, Путін повністю програв у "гру" під назвою мирні переговори у Стамбулі.

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Тепер погрожує Україні

Як наголосив Тимочко, президент України Володимир Зеленський переграв російського диктатора. Путін виявився неготовим приїхати до Стамбулу. Він не зміг швидко відреагувати у цій ситуації.

Тепер він пробуває виправдатися в такому "кгб-стилі". Всіх залякаємо. У нас тут є зброя помсти і всяке таке,

– сказав Тимочко.

Суттєвого прогресу у мирних переговорах можна досягти, якщо дійсно відбудеться пряма зустріч Зеленського та Путіна. Паралельно має бути зустріч союзників з США, Європейського Союзу та третіх країн на кшталт Китаю, Туреччини тощо.

Доки за одним столом не сядуть лідери цих країн, доти складно буде говорити про реальний стан підготовки до переговорного процесу. А Путін затягує все,

– зазначив Тимочко.

Нагадаємо, Головне управління розвідки повідомило, що Росія планує навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс". Мета – демонстративний тиск на Україну та Захід. Запуск можуть здійснити в ніч на 19 травня. Дальність польоту цієї ракети – понад 10 тисяч кілометрів.