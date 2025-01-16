У Путина есть полезное ему отличие: понимают ли в США, что стоит за требованиями диктатора

Путин пытается ослабить Украину путем манипулятивных требований для переговоров. Предложения российского диктатора свидетельствуют о намерении России вернуться к конфликту позже. Между тем в Соединенных Штатах до сих пор, вероятно, не осознают о сложности переговорного процесса с диктатором.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире 24 Канала рассказал, что требования Владимира Путина направлены на ослабление Украины. Если Украина будет без армии и без оружия, то ее через некоторое время будет легче захватить.

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К тому же, внеблоковая Украина не сможет рассчитывать на помощь извне.

Это все равно история о том, что Путин или Путин 2.0 придет через несколько лет, когда, по их пониманию, Украина будет без оружия и без армии,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Российские "гарантии"

Он добавил, что Россия сейчас торгуется и пытается получить как можно больше.

"Они все понимают, хорошо понимают, но, как говорится, проси больше – что-то среднее получишь", – сказал политтехнолог.

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Неоднозначные заявления из США

Борис Тизенгаузен добавил, что в интервью Марка Рубио, который претендует на должность госсекретаря в США, он заявил, что на уступки нужно будет пойти как Украине, так и России. Ранее Дональд Трамп и спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог говорили о мире с позиции силы.

И тут возникает хороший вопрос: с позиции силы к кому? Я так понимаю, что сила будет применена и к Украине, и к России,

– предположил политтехнолог.

Он добавил, что очевидно, Трамп уже понял, что 24 часа – это нереальная цель для остановки войны в Украине. И стоит ждать, когда он поймет, что 100 дней также недостаточно.

Диктаторские привилегии

"У Путина есть одно очень полезное для него отличие: он автократ и диктатор, а у них горизонт измерения – десятилетия. У него есть проблемы с экономикой, но круг автократов сейчас настолько зацементировался, что они друг друга спасут, если нужно. К сожалению, мы не можем сказать то же самое о наших партнерах", – добавил Борис Тизенгаузен.

Путин уже видел Трампа президентом, Обаму, Байдена, Клинтона и, вероятно, надеется увидеть и следующих президентов. Борис Тизенгаузен сказал, что Украине помогают, но не так, как диктаторы друг другу, которые даже войска одалживают.

"У Путина есть диктаторские привилегии, которых нет у Дональда Трампа", – подытожил Борис Тизенгаузен.