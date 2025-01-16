Політтехнолог Борис Тизенгаузен в ефірі 24 Каналу розповів, що вимоги Владіміра Путіна спрямовані на ослаблення України. Якщо Україна буде без армії та без зброї, то її через деякий час буде легше захопити.

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До того ж, позаблокова Україна не зможе розраховувати на допомогу ззовні.

Це все одно історія про те, що Путін або Путін 2.0 прийде через кілька років, коли, за їхнім розумінням, Україна буде без зброї та без армії,

– зазначив Борис Тизенгаузен.

Російські "гарантії"

Він додав, що Росія зараз торгується і намагається отримати якомога більше.

"Вони все розуміють, добре розуміють, але, як то кажуть, проси більше – щось середнє отримаєш", – сказав політтехнолог.

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Неоднозначні заяви із США

Борис Тизенгаузен додав, що в інтерв'ю Марка Рубіо, який претендує на посаду держсекретаря в США, він заявив, що на поступки потрібно буде піти як Україні, так і Росії. Раніше Дональд Трамп і спецпредставник США з питань України Кіт Келлог говорили про мир з позиції сили.

І тут виникає гарне питання: з позиції сили до кого? Я так розумію, що сила буде застосована і до України, і до Росії,

– припустив політтехнолог.

Він додав, що очевидно, Трамп вже зрозумів, що 24 години – це нереальна ціль для зупинки війни в Україні. І варто чекати, коли він зрозуміє, що 100 днів також недостатньо.

Диктаторські привілеї

"У Путіна є одна дуже корисна для нього відмінність: він автократ і диктатор, а у них горизонт вимірювання – десятиріччя. У нього є проблеми з економікою, але круг автократів зараз настільки зацементувався, що вони один одного врятують, якщо потрібно. На жаль, ми не можемо сказати те ж саме про наших партнерів", – додав Борис Тизенгаузен.

Путін вже бачив Трампа президентом, Обаму, Байдена, Клінтона і, ймовірно, сподівається побачити і наступних президентів. Борис Тизенгаузен сказав, що Україні допомагають, але не так, як диктатори один одному, які навіть війська позичають.

"У Путіна є диктаторські привілеї, яких немає у Дональда Трампа", – підсумував Борис Тизенгаузен.