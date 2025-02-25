Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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Путин о встрече "группы мира" в Нью-Йорке

Российский диктатор рассказал о своем разговоре с лидером Китая. В частности, заявил, что Си Цзиньпин проинформировал его о какой-то "группе мира". Она якобы соберется в Соединенных Штатах "уже в ближайшее время". Однако о чем именно идет речь, не уточнил.

РосСМИ также писали, что Путин сообщил Си о недавних переговорах США и России в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В Кремле заявили, что президент Китая подтвердил свою поддержку диалога между Москвой и Вашингтоном. Также отметили, что Пекин якобы готов помочь в решении войны.

Заметим, что в третью годовщину полномасштабного вторжения кремлевский диктатор сделал ряд циничных заявлений. В частности, Путин абсурдно врал, что Россия, которая уже 11 лет ведет войну, якобы "не против сохранения украинской государственности".