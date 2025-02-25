Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Путін про зустріч "групи миру" у Нью-Йорку

Російський диктатор розповів про свою розмову з лідером Китаю. Зокрема, заявив, що Сі Цзіньпін проінформував його щодо якоїсь "групи миру". Вона буцімто збереться у Сполучених Штатах "уже найближчим часом". Однак, про що саме йдеться, не уточнив.

РосЗМІ також писали, що Путін повідомив Сі про нещодавні переговори США та Росії у столиці Саудівській Аравії Ер-Ріяді. У Кремлі заявили, що президент Китаю підтвердив свою підтримку діалогу між Москвою і Вашингтоном. Також зазначили, що Пекін начебто готовий допомогти у вирішенні війни.

Зауважимо, що у треті роковини повномасштабного вторгнення кремлівський диктатор зробив низку цинічних заяв. Зокрема, Путін абсурдно брехав, що Росія, яка вже 11 років веде війну, нібито "не проти збереження української державності".