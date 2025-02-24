А також заявив, що наступні зустрічі будуть присвячені насамперед двостороннім відносинам між країнами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Що заявив Путін про переговори з Трампом

Глава Кремля сказав, що ще суттєво не обговорював вирішення війни в Україні з Трампом.

Водночас під час пресконференції з Еммануелем Макроном президент США заявив, що спочатку потрібно припинити вогонь. Лише тоді можна буде укласти мирну угоду між Україною та Росією. Однак, зазначив, що хотів би, щоб одразу була угода.

Трамп також сказав, що після того, як став президентом Сполучених Штатів, налагодив контакти з Путіним і вважає, що російська сторона виявила "велику повагу" та "бажання припинити цю війну". Він додав, що з американського боку є група, яка вже працює над тим, щоб припинити війну.