Путин заявил о готовности России возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США

Владимир Путин заявил, что Россия якобы готова возобновить трехсторонние контакты с Украиной и США. По его словам, стороны должны обсудить вопросы обеспечения безопасности Украины и России после достижения мирных договоренностей.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин.

Что Путин сказал о трехсторонних переговорах?

По его словам, целью таких контактов должно стать обсуждение вопросов безопасности после достижения мирных договоренностей.

Мы и сейчас готовы договариваться и искать решение этой сложной, непростой ситуации. Ведь это очень близкий нам народ, понимаете? Ну что тут говорить? Последние генетические исследования показывают, что на самом деле это один народ – россияне и украинцы,

– заявил Путин.

Он добавил, что, несмотря на разные взгляды на этот вопрос, Россия якобы готова договариваться и искать компромиссы. В то же время российский диктатор пригрозил, что Москва будет действовать иначе, если другая сторона не согласится на ее условия.

Но обо всем можно договориться. Думаю, мы можем договориться. Мы с этим согласны. Но если кто-то хочет по-другому – хорошо, будет по-другому. В любом случае мы решим свои задачи, и все цели так называемой "специальной военной операции" будут достигнуты,

– подчеркнул он.

Также Путин заявил, что специальный посланник президента США Стив Виткофф обратил внимание на необходимость обсуждения архитектуры европейской безопасности.

В то же время российский лидер не привел дополнительных подробностей о том, что может быть включено в повестку дня переговоров или о конкретных договоренностях между сторонами.

Напомним, Владимир Зеленский в пятницу, 23 октября, ожидает получить подробный доклад от специального посланника президента США Стива Виткоффа о результатах переговоров с Россией. После этого украинская, американская и европейская команды планируют провести совместный брифинг.