Путін заявив про готовність Росії відновити тристоронні переговори з Україною та США

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

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Що Путін сказав про тристоронні переговори?

За його словами, метою таких контактів має стати обговорення питань безпеки після досягнення мирних домовленостей.

Ми й зараз готові домовлятися та шукати розв’язання цієї важкої, непростої ситуації. Адже це дуже близький нам народ, розумієте? Ну що тут говорити? Останні генетичні дослідження показують, що насправді це один народ – росіяни й українці– заявив Путін.

Він додав, що, попри різні погляди на це питання, Росія нібито готова домовлятися та шукати компроміси. Водночас російський диктатор пригрозив, що Москва діятиме інакше, якщо інша сторона не погодиться на її умови.

Але про все можна домовитися. Думаю, ми можемо домовитися. Ми з цим згодні. Але якщо хтось хоче інакше – добре, буде інакше. У будь-якому разі ми вирішимо свої завдання, і всі цілі так званої "спеціальної військової операції" будуть досягнуті– наголосив він.

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Також Путін заявив, що спецпосланець президента США Стів Віткофф звернув увагу на необхідність обговорення архітектури європейської безпеки.

Водночас російський лідер не навів додаткових подробиць щодо можливого порядку денного переговорів чи конкретних домовленостей між сторонами.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у п'ятницю, 23 жовтня, очікує отримати детальну доповідь від спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа про результати переговорів із Росією. Після цього українська, американська та європейська команди планують провести спільний брифінг.