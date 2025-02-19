Просто встречи недостаточно, Путин заявил о готовности переговоров с Трампом

Путин заявил, что для переговоров с Трампом недостаточно только встречи. Он считает, что для этого необходимо достичь конкретных результатов, в частности по Украине.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его заявления для российских пропагандистских журналистов. Президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов в переговорах с президентом США Дональдом Трампом недостаточно просто встретиться.

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Путин озвучил условия для переговоров с Трампом

По его словам, важно, чтобы во время таких переговоров были достигнуты реальные договоренности по ключевым вопросам, в частности, по ситуации в Украине. Путин подчеркнул, что вопрос о возможной дате встречи с Трампом остается открытым и не уточнил, когда может состояться такая встреча.

Глава Кремля также отметил, что Трамп сначала обещал быстро закончить войну, однако после избрания на пост президента изменил свою позицию, что, по словам Путина, является естественным.

Кроме того, Путин решил раскритиковать реакцию украинских властей на отсутствие России за столом переговоров между США и Украиной, назвав ее "неуместной".

Путин также призвал к так называемому объективному подходу в оценке роли России в процессе урегулирования конфликта.