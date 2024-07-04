У России нет стимула для переговоров из-за отсутствия стратегического прорыва, президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел заявил, что у России нет стимула для переговоров. Все из-за отсутствия стратегического прорыва на фронте.

Он подчеркнул, что предыдущие предложения России до сих пор были ультимативными. Они предусматривали безусловную капитуляцию Украины, а не прочную основу для мирных переговоров.

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Как можно принудить Россию к переговорам

Чешский лидер подчеркнул, что Россия будет продолжать прилагать усилия, чтобы достичь территориальных успехов в Украине. Он добавил, что в это время важно оказывать поддержку Украине, чтобы Россия поняла, что единственный способ окончания войны – это переговоры, а не дальнейшее продолжение боевых действий.

Россия не достигла каких-то значительных территориальных успехов, и никаких признаков стратегического прорыва с ее стороны не предвидится, но у нее больше ресурсов, чем у Украины,

– добавил Павел.

Он также отметил, что героизм военных и гражданских в Украине продолжает показывать, что у страны все еще есть решимость и шанс защитить себя.