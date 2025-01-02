Переговоры с Украиной –это в принципе проигрыш России, – Зеленский

Владимир Зеленский считает, что переговоры с Украиной –проигрыш для России. Он это объяснил тем, что Владимиру Путину не удалось достичь основной поставленной цели.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в интервью для ТСН. Он отметил, что важной во время предстоящих переговоров будет сильная позиция Дональда Трампа.

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Что будут означать для России переговоры с Украиной

Владимир Зеленский отметил, что, что переговоры с Украиной – проигрыш для России, ведь российским войскам не удалось выполнить основную задачу – полная оккупация Украины.

Они (российские войска – 24 Канал) не выполнили задачу, которую поставил Путин. То есть для него это действительно не победа,

– отметил президент.

Кроме того, он отметил, что именно поэтому очень важна сильная позиция Дональда Трампа.

К слову, Владимир Зеленский также заявил, что для долгосрочной безопасности Украине нужны оружие, армия и пакет дальнобойных возможностей. Он также поддерживает размещение контингента европейских государств в Украине.