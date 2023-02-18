В Китае анонсировали мирную инициативу для России и Украины: как на это отреагировали Бербок и Кулеба

Китайская позиция по войне России против Украины заключается в необходимости начать мирные переговоры. КНР хочет диалога.

Об этом во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает 24 Канал.

Интересно Россия продолжает разворачивать китайские беспилотники в Украине, – WSJ

В Китае анонсировали мирную инициативу для России и Украины

Ван И отметил, что позиция Китая состоит в поддержке мирных переговоров.

Мы подготовим официальную позицию КНР по политическому урегулированию кризиса в Украине,

– заявил министр.

Он добавил, что Китай не желает продолжения войны в Украине.

"Мы не хотим доливать масла в огонь и не желаем иметь никаких выгод от кризиса. Мы хотим способствовать тому, чтобы обрести мир. Мы на стороне мира и диалога", – заметил Ван И.

По его словам, лидер Китая Си Цзиньпин еще на следующий день после российского вторжения заявил, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров.

"Состоялись раунды переговоров в Беларуси и Турции. Мы видели текст рамочного потенциального соглашения. Однако процесс остановился. Почему так произошло, мы не знаем. Видимо, какие-то силы не хотели материализации мирных соглашений, какие-то интересы препятствовали", – считает министр.

Он подчеркнул, что позиция Китая с тех пор не изменилась – война в Украине должна прекратиться.

"Конфликты и войны не имеют победителей, их нельзя решить простым способом – противостояние нужно предотвращать", – подытожил министр.

Стоит прочесть Россия может опробовать сверхзвуковую ракету "Циркон" во время совместных учений с Китаем и ЮАР

Реакция Бербок и Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что, несмотря на любой план по прекращению войны в Украине, всегда должен быть фокус на продолжении борьбы за свободу.

Не думаю, что есть смысл говорить о китайском плане, не увидев его. Но чтобы не произошло, какой бы план не появился из разных уголков мира, мы должны всегда фокусироваться на одной вещи: даже если мы очень устали, мы не должны устать бороться за свободу,

– заявил министр.

По мнению Кулебы, если исходить из этого, то любой предложенный план будет иметь второстепенное значение, ведь понятно, за что нужно бороться.

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала намерение Китая представить свой мирный план. В то же время, она исключила возможность любых территориальных уступок в пользу России.

"Справедливый мир предполагает, что нарушивший территориальную целостность, а именно Россия, выводит свои войска из оккупированной страны. Мир во всем мире основан именно на том факте, что мы все признаем территориальную целостность и суверенитет каждой страны", – подчеркнула Бербок.

По ее словам, позиция Германии состоит в том, что:

нет шансов прекратить войну без вывода всех российских войск из Украины,

все требования прекратить войну путем территориальных уступок Украины России являются неприемлемыми.

"Это означало бы превратить жителей Украины в добычу России. Мы не будем этого делать", – заявила Бербок.

Она подытожила, что одновременно необходимо использовать каждый шанс на мир.