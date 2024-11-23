Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные опроса исследовательской группы Russian Field. Исследование проводили 7 – 12 ноября в рамках телефонного опроса среди 1 600 россиян.

Интересно Путин готов к мирным переговорам, но без территориальных уступок, – Reuters

Какие результаты опроса россиян относительно переговоров

Согласно результатам опроса, 53% респондентов выступают за начало мирных переговоров с Украиной, а 36% – за продолжение так называемой "специальной военной операции", которой Россия называет полномасштабную войну против Украины.

Доля сторонников продолжения военной операции достигла наименьшего, а доля сторонников переговоров – наибольшего уровня за весь период наблюдений,

– отмечается в исследовании.

Также сразу 79% респондентов заявили, что поддержали бы решение Владимира Путина немедленно прекратить войну и подписать мирное соглашение с Украиной. Это абсолютный максимум с начала полномасштабной войны. Соответственно, доля противников такого решения достигла минимального уровня за все время наблюдений – 13%.

По данным исследовательской группы, это решение чаще, чем в среднем по выборке, поддерживают женщины и люди в возрасте от 18 до 44 лет, не поддерживают – мужчины и опрошенные от 45 лет. Мирное решение Путина поддерживают практически все сторонники перехода к переговорам и те, кто отменил бы войну против Украины в прошлом, а также подавляющее большинство тех, кто не одобряет текущий курс России и чувствует личную опасность в связи с военными действиями.

60% опрошенных заявили, что поддержали бы соглашение о прекращении огня с Украиной без предварительных условий. 30% выступают против такого шага, 9% затруднились ответить, остальные отказались от ответа.

К слову, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России якобы не заинтересован в замораживании войны в Украине. По словам кремлевского прихвостня, Путин "готов к контактам и к переговорам" с Украиной.