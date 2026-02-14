Совсем не территории: ISW назвал неожиданную преграду к миру в Украине

Россия пытается убедить США, что единственное препятствие на пути к мирному соглашению – это территории. Мол, если Украина согласится вывести войска из частично оккупированных областей, тогда война закончится.

Украина в свою очередь неоднократно заявляла, что готова рассмотреть вывод войск из части неоккупированной Донецкой области в обмен на реальные западные гарантии безопасности. Однако такая уступка Кремль не устраивает, потому что ему нужны не часть территорий Украины, а она вся. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Смотрите также Неожиданность, – Зеленский о смене главы российской делегации на переговорах в Женеве

Что же на самом деле скрывается за территориальными требованиями Москвы?

Западные источники сообщают, что США согласились с логикой, на которой настаивает Москва: сначала территориальные уступки Украины, а уже потом – гарантии безопасности.

Вашингтон якобы не планирует заключать соглашение по безопасности с Киевом до подписания мирного соглашения с Россией и заинтересован завершить войну до лета 2026 года.

В то же время Кремль акцентирует внимание на территориях, избегая вопроса гарантий безопасности.

Россия категорически выступает против любого западного военного присутствия в Украине – в частности миротворцев или механизмов контроля за прекращением огня. Это свидетельствует, что проблема не только в пределах контроля, но и в нежелании Москвы соглашаться на реальные предохранители новой агрессии.

При таком подходе Украина рискует потерять территории, не получив надежной защиты в будущем. Киев ранее предлагал зафиксировать линию фронта как основу для переговоров.

Зато Владимир Путин продолжает требовать дополнительные районы, которые российские войска не смогли захватить за годы войны. В частности, отвод украинских сил с неоккупированной части Донецкой области означало бы потерю укрепленной оборонительной линии, что является ключевым для защиты региона с 2014 года.

Передача этих позиций существенно усилила бы военные возможности России в случае нового наступления.

Если гарантии безопасности не будут закреплены к территориальным решениям, это создает риск возобновления боевых действий без четких обязательств партнеров по поддержке Украины.

Отказ Москвы соглашаться на такие гарантии является более серьезной преградой для мира, чем позиция Киева. Несмотря на это, Кремль пытается подать Украину как сторону, якобы блокирующую договоренности.

Напомним, что среди требований России – полный вывод украинских войск из четырех областей, отказ от вступления в НАТО, сокращение армии, смена власти, международное признание аннексий и отмена санкций. Украина готова к компромиссам, но только при условии надежных гарантий безопасности. Вероятно, Москва рассматривает переговоры как способ достичь тех целей, которых не смогла реализовать военным путем.

Что известно о ходе мирных переговоров?