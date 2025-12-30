Россия угрожает "усилить" переговорную позицию и вести переговоры только с США

В России 29 декабря заявили якобы об атаке "украинских дронов" на резиденцию Путина. После этого там сообщили, что собираются пересмотреть свою переговорную позицию.

Только вот "публично разъяснять" что к чему не собираются. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ.

Смотрите также Путин проверил реакцию на свое "убийство": что будут делать после "атаки" по резиденции диктатора

Что сказали в России об изменении переговорной позиции?

Россияне угрожают дипломатическими последствиями "атаки" на резиденцию Путина. И они якобы будут заключаться в "усилении" переговорной позиции.

Песков заявил, что Россия "не выходит из переговорного процесса" и "естественно, будет продолжать" его.

Прежде всего, с американцами,

– при этом подчеркнул он.

Представитель Кремля назвал "безумными" утверждения, отрицающих атаку на резиденцию российского диктатора.

"И я знаю, что, естественно, мы видим, что и сам Зеленский пытается это отрицать, и многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять тему, что, мол, этого не было. Но это абсолютно безумное, безумное утверждение", – заверил приспешник Путина и отказался раскрыть нынешнее местопребывание диктатора.

Ложь России об атаке на резиденцию Путина: что известно?