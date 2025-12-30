Россия угрожает "усилить" переговорную позицию и вести переговоры только с США
- В России заявили об атаке "украинских дронов" на резиденцию Путина и угрожают усилением переговорной позиции.
- Кремль планирует вести переговоры прежде всего с США.
В России 29 декабря заявили якобы об атаке "украинских дронов" на резиденцию Путина. После этого там сообщили, что собираются пересмотреть свою переговорную позицию.
Только вот "публично разъяснять" что к чему не собираются. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ.
Что сказали в России об изменении переговорной позиции?
Россияне угрожают дипломатическими последствиями "атаки" на резиденцию Путина. И они якобы будут заключаться в "усилении" переговорной позиции.
Песков заявил, что Россия "не выходит из переговорного процесса" и "естественно, будет продолжать" его.
Прежде всего, с американцами,
– при этом подчеркнул он.
Представитель Кремля назвал "безумными" утверждения, отрицающих атаку на резиденцию российского диктатора.
"И я знаю, что, естественно, мы видим, что и сам Зеленский пытается это отрицать, и многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять тему, что, мол, этого не было. Но это абсолютно безумное, безумное утверждение", – заверил приспешник Путина и отказался раскрыть нынешнее местопребывание диктатора.
Ложь России об атаке на резиденцию Путина: что известно?
Россия обвинила Украину в атаке беспилотниками на резиденцию Путина в Валдае, но эти заявления сомнительны. Количество указанных БпЛА не совпадает с официальными данными российского минобороны и заявлениями местных жителей.
Аналитики ISW также отметили, что противоречия в заявлениях российских чиновников и отсутствие доказательств ставят под сомнение правдивость этой атаки.
Владимир Зеленский и министр иностранных дел Литвы раскритиковали российские обвинения и назвали их манипулятивными и ложными. А вот ОАЭ, Пакистан, Индия, Китай и Казахстан решили в этой ситуации поддержать Путина. США дали неоднозначный ответ.