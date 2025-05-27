Россия хочет выиграть время, чтобы перегруппироваться, – Служба внешней разведки

Стратегические планы России остаются неизменными. Агрессор хочет получить полный контроль над территорией Украины. Впрочем, оккупанты истощены технологически, экономически и дипломатически. Они хотят выиграть время, чтобы перегруппироваться.

Об этом заявил глава Службы внешней разведки Олег Иващенко в интервью Укринформу, сообщает 24 Канал.

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Россия стремится выиграть время для перегруппировки

Олег Иващенко отметил, что логика агрессора проста. Подчеркнул, что Россия хочет выиграть время, чтобы перегруппироваться.

Но никто не дает гарантий, что это будет мир. Это будет очередной этап подготовки к новому удару. Они торгуются, потому что устали. У них не хватает людей, техники и времени,

– подчеркнул глава СВР.

Иващенко констатировал, что Украина наоборот – желает устойчивого мира. Добавил, президент, вся власть и силовые органы работают над усилением давления, – введение дополнительных санкций, ограничения на нефть и газ. Ведь каждый российский танк – это доллар, который оккупанты где-то еще заработали.

"Для нас понятно, что Украина была и останется в рамках тех земель, которые прописаны в нашей Конституции, которые признаны международным правом. Это не обсуждается", – подчеркнул глава СВР.