Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко в інтерв'ю Укрінформу, повідомляє 24 Канал.

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Росія прагне виграти час для перегрупування

Олег Іващенко зазначив, що логіка агресора проста. Підкреслив, що Росія хоче виграти час, аби перегрупуватися.

Але ніхто не дає гарантій, що це буде мир. Це буде черговий етап підготовки до нового удару. Вони торгуються, бо втомилися. У них не вистачає людей, техніки й часу,

– наголосив голова СЗР.

Іващенко констатував, що Україна навпаки – бажає сталого миру. Додав, президент, уся влада й силові органи працюють над посиленням тиску, – запровадження додаткових санкцій, обмеження на нафту й газ. Адже кожен російський танк – це долар, який окупанти десь іще заробили.

"Для нас зрозуміло, що Україна була і залишиться у рамках тих земель, які прописані в нашій Конституції, які визнані міжнародним правом. Це не обговорюється", – підкреслив голова СЗР.