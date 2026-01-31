В Кремле заговорили о "других вопросах" мира: ISW объяснил, к чему готовится Россия

В Кремле отвергли заявления представителей администрации президента США Дональда Трампа о том, что на мирных переговорах между США, Украиной и Россией нерешенным остается только территориальный вопрос. Москва считает его "важнейшим", однако отмечает, что он является "далеко не единственным".

Россия ищет оправдания, чтобы не завершать войну в Украине. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Смотрите также Безжалостные удары по россиянам продолжаются: ВСУ поразили ЗРК "Оса" и ряд логистических объектов

Как Кремль готовится к оправданиям о затягивании войны?

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что на повестке дня переговоров остаются "много других вопросов", кроме территориального. Аналитики ISW отметили, что он фактически опроверг слова государственного секретаря США Марко Рубио, который 29 января сообщил, что переговорный процесс сузился до "одного центрального вопроса" – будущего Донецкой области.

Аналитики также отмечают, что подобные комментарии Ушакова свидетельствуют о нежелании Кремля идти на уступки и о попытке подготовить информационную почву для возможного срыва или затягивания мирных переговоров.

По оценке экспертов, российские власти формируют внутренний нарратив, который позволит оправдать отказ от компромиссов, даже в случае усиления международного давления на Москву о прекращении войны.

Как продвигаются мирные переговоры?