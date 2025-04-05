Формирует образ "миротворца": Россия развернула новую информационную операцию против Украины
- Россия масштабирует информационную операцию против Украины, пытаясь создать впечатление, что Киев не желает вести переговоры по завершению войны.
- К кампании привлекаются российские государственные СМИ и иностранные прокси-медиа, которые продвигают российские тезисы, а также используются анонимные телеграмм-каналы и другой контент, имитирующий мнение украинских источников.
- Служба внешней разведки Украины предупреждает о попытках России через информационное давление повлиять на мировую общественность и украинское инфопространство, создавая иллюзию многоголосой дискуссии.
Россия масштабирует информационную операцию против Украины. Москва попытается создать у ЕС и США впечатление, что Киев не желает вести переговоры о завершении войны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины (СВРУ).
Смотрите также "Коалиция желающих" и 800 миллиардов на оружие: какова роль Украины в новой архитектуре безопасности Европы
Что известно о новой ИПСО Москвы
По данным разведки, за первые пять суток апреля фиксируется развертывание новой волны информационной атаки, направленной на продвижение нарратива о якобы нежелании Киева вести переговоры.
Таким образом Россия пытается переложить ответственность за продолжительность боевых действий на украинскую сторону, одновременно формируя фальшивый образ "миротворца", который якобы готов договариваться – но не с действующей властью,
– пишет СВРУ.
К соответствующей кампании активно привлекаются российские государственные СМИ и аффилированные ресурсы. Кроме этого, Россия пытается проникнуть в мировое информационное пространство, сформировать впечатление, что "усталость от Украины" стала общей тенденцией, и таким образом осуществить внешнее давление на Киев.
"Для этого она привлекает иностранные прокси-медиа, которые использует под видом независимых источников. Среди них – Reseau International (Франция), Magyar Hírlap (Венгрия), L'AntiDiplomatico (Италия), Ereport (Словакия) и другие. Эти ресурсы продвигают тождественные российским тезисы: "отсутствие демократии в Украине", "Запад разочаровался в Киеве", "мир возможен только после смены украинского правительства", – сообщает Служба внешней разведки.
Параллельно с этим российская пропаганда пытается проникнуть и в украинское инфопространство. Для этого враг использует анонимные телеграмм-каналы, псевдопатриотические тикток-аккаунты, ютуб-контент, имитирующий мнение украинских военных или "независимых экспертов".
Для создания иллюзии масштабности прокси-ресурсы перепостят одни и те же сообщения в разной форме: в виде авторских колонок, фейковых интервью, "аналитических" блогов, графиков и видео в соцсетях.
Этот подход создает иллюзию многоголосой дискуссии, которая на самом деле срежиссирована единым центром – в Кремле,
– сообщает СВРУ.
Кстати, россияне регулярно обвиняют Украину в срыве энергетического перемирия энергетического перемирия. В частности, Генштаб 5 апреля в очередной раз опроверг заявления Минобороны РФ о якобы 14 атаках Украины на российскую энергетику, подчеркнув, что ВСУ атакуют исключительно военные цели.