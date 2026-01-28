США об этом не вспоминают: политолог предположил, что хочет навязать Россия "формулой Анкориджа"

После каждой встречи с американцами россияне вспоминают о так называемой "формуле Анкориджа". Речь идет о переговорах Дональда Трампа и Владимира Путина, которые прошли в Анкоридже, что на Аляске, но их детали до сих пор остаются неизвестными.

Стоит понимать, что Россия всегда выдает промежуточные результаты за окончательные. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, объяснив, что во время встречи с Трампом Путин действительно мог говорить о своих условиях, но это не значит, что их согласовали.

Что Кремль хочет навязать Трампу?

В переговорной традиции есть правило: пока не договорено все – не договорено ничего. Поэтому во время промежуточных встреч сторон может звучать, что угодно, это лишь гибкая формула.

Сейчас стороны заявляют свои максимальные позиции. Россия говорит о многих вещах, которые являются невыполнимыми, а каждый этап переговоров пытается выдать как сформированный результат. Хотя на самом деле это не так.

Например, ранее Кремль апеллировал к "протоколам Стамбула", хотя там просто озвучивали позиции Украины и России. Говорилось только о вхождении в переговорный процесс, но Владимир Путин на протяжении нескольких лет напоминал именно об этой встрече.

Важно! Переговоры в Стамбуле состоялись 29 марта 2022 года. Российская и украинская делегации обсуждали гарантии безопасности, нейтралитет и безъядерный статус Украины. По Крыму переговоры должны были продолжаться в течение 15 лет, а судьбу Донбасса предлагали решить во время прямой встречи Зеленского и Путина. Все договоренности Россия проигнорировала.

"Я думаю, что "формула Анкориджа" – это попытка навязать Трампу собственную интерпретацию, заставить его оправдываться за то, что он якобы не придерживается договоренностей, которых, скорее всего, нет. Ведь со стороны США никто об этом даже не вспоминает", – подчеркнул политолог.

Чего могла требовать Россия в Анкоридже?

Вероятно, на Аляске россияне просили поддержки США в том, чтобы повлиять на Украину, заставить ее отдать часть территорий, в частности Крым и Донбасс. Впоследствии мы действительно видели попытки американцев добиться признания определенных областей российскими.

Я думаю, что Путин выставил это как требование после которого он готов перейти к конструктивным переговорам, замораживания фронта. Для него это бы стало достаточной победой, которую можно показать населению,

– добавил Олег Саакян.

Более того, такой вариант оставит России возможность снова напасть на Украину, вмешиваться в избирательный процесс и его результаты. Поэтому, скорее всего, когда российская делегация говорит о "духе Анкориджа", то имеет в виду обмен территорий на конструктивное поведение со своей стороны.

Как происходят переговоры между Россией и Украиной?