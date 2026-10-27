Переговоры без перемирия: ISW объяснил, чего ожидать от Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил готовность к полному или частичному прекращению огня. Однако Владимир Путин по-прежнему отвергает идею приостановки боевых действий.

Такие действия свидетельствуют о подлинных намерениях Кремля. Об этом пишет ISW в своем отчете.

Что известно об ответе Москвы?

В воскресенье, 25 октября, Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина готова пойти на энергетическое перемирие или прекращение боевых действий в Черном море в рамках трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией, которые должны состояться 10 ноября в Абу-Даби.

Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в октябре заявил, что решение о продолжении трехсторонних переговоров не обязывает Россию прекратить ведение боевых действий. По его словам, российские войска будут продолжать операции против Украины.

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков 25 октября заявил, что предстоящие трехсторонние переговоры, вероятно, станут лишь "пробным мероприятием".

Таким образом, Москва последовательно отвергает все предложения о прекращении огня, выдвигаемые Вашингтоном и Киевом. В противовес ей украинские чиновники постоянно подтверждают готовность к такому шагу.

Недавние заявления Пескова и Ушакова свидетельствуют о том, что позиция Кремля накануне предстоящих трехсторонних переговоров остается неизменной: отказ от предложений о прекращении огня,

– отмечают аналитики.

Чего добивается Кремль?

ISW отмечает, что нынешняя переговорная позиция Кремля по войне содержит давнее требование Москвы, выдвинутое еще до начала полномасштабного вторжения. Речь идет об ультиматуме к НАТО вернуться к границам 1997 года.

В воскресенье, 25 октября, издание The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что стремление России вовлечь Европу в мирные переговоры направлено на то, чтобы "добиться уступок" в вопросе расширения НАТО. Аналитики убеждены, что Кремль продолжает настаивать на своих давних ультимативных требованиях, выдвинутых в декабре 2021 года. Речь идет о необходимости прекратить размещение вооруженных сил и систем вооружений в странах Альянса, присоединившихся к НАТО после 1997 года, а также предоставить России право вето по широкому кругу внутренних вопросов НАТО.

Кремлевские чиновники неоднократно повторяли свои ультиматумы в ходе полномасштабного вторжения и не демонстрировали никаких признаков готовности к компромиссу в этом вопросе.

Вполне вероятно, что Кремль вновь озвучит эти требования в ходе предстоящих трехсторонних переговоров, запланированных на 10 ноября, и может попытаться использовать недавние уступки со стороны США, чтобы добиться дополнительных уступок в отношении НАТО и архитектуры европейской безопасности, сложившейся после завершения "холодной войны",

– пишут в ISW.

Напомним, что во вторник, 27 октября, Владимир Путин впервые с июля 2025 года провел беседу с европейскими партнерами Украины. Российский диктатор поговорил по телефону с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Политики обсуждали российско-украинскую войну.