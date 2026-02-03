Показательные действия перед переговорами: генерал армии указал на возможные новые угрозы на Сумщине

За минувшие сутки зафиксировано 179 боевых столкновений. Кроме Покровского и Гуляйпольского направлений, которые остаются самыми горячими на фронте, россияне усилили давление на Сумщине. Враг увеличил количество атак в связи с тем, что идет активный переговорный процесс.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, добавив, что предыдущий раунд переговоров в Абу-Даби показал, что российская делегация пыталась навязать позицию, что Россия все равно наступает и якобы у Украины нет перспектив удержать Донбасс и другие регионы.

После переговоров враг прибегнул к новой тактике

Украинская переговорная группа, как указал генерал армии, четко показала, что перспектив у России нет, а информация о небольших успехах на поле боя, которая появлялась – больше фейковая, которая не имела подтверждения. По словам Маломужа, после возвращения из ОАЭ россиянами была отработана новая модель поведения – наступать по всему фронту, прощупывать альтернативные участки.

Это как раз Сумщина, Харьковщина в таких секторах: Волчанск, Купянск, Купянск-Узловой. Россия неоднократно заявляла, что эти населенные пункты и станция захвачены, хотя Украина доказывала, что это не так.

"Россия пытается убить альтернативные клинья с целью показать, что она имеет успехи, с другой стороны – чтобы подтвердить то, что уже не раз докладывали Путину. Ведь тот ставит вопрос таким образом, что нет реальных доказательных материалов, кроме того, что говорят генералы. Некоторые из них уже сняты. Поэтому пошла активизация на этом направлении", – объяснил Маломуж.

К сведению! Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло констатировал, что враг усилил давление на Сумщине, где длительный период ситуация была стабильной. Он озвучил, что есть вероятность, что оккупанты снова зашли в Андреевку, которая ранее была освобождена СОУ. По его словам, цель россиян – добраться до Писаревки и Марьиного, чтобы приблизиться к Сумам и иметь возможность обстреливать город из артиллерии.

Экс-глава СВР отметил, что сегодня есть еще один важный сектор на фронте, он связан со Славянском. Продолжается атака по Донецкой области с севера. Враг усилил давление для того, чтобы двигаться с юга и севера, замкнуть в целом этот участок, штурмовать мощный укрепрайон Славянска, а снизу – Константиновку, Покровск, Мирноград.

Это стратегический замысел врага – провести такие тактические операции, предусматривая, что в ВСУ не будет достаточно сил и средств их сдерживать по всем секторам одновременно. Но мы держим позиции, отражаем атаки, а самое главное – знаем о планах врага. Сейчас продолжается активная боевая работа по всему фронту,

– подчеркнул генерал армии.

Приоритетом для врага остается Гуляйполе, но там, со слов Маломужа, ситуацию Силам обороны уже удалось в большей степени стабилизировать. Перспектив осуществлять в этом районе тактическое наступление, продвигаясь к Запорожью, у врага уже нет.

Генерал армии отметил, что СОУ наносят потери врагу и по ряду секторов фронта они большие, в частности на Покровско-Мирноградском направлении. Пополнять их России становится все сложнее.

Мирные переговоры: на какой они стадии?