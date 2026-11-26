Россия согласилась на участие европейских стран в следующем раунде переговоров о Украине. Встреча, вероятно, состоится в четырехстороннем формате уже в первой декаде декабря.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

Что будет дальше в переговорах?

Пока нет подтвержденной даты следующего раунда переговоров. Конкретные детали по этому поводу должна предоставить американская сторона. Однако уже известно, что там будет европейская команда.

Мы сейчас ожидаем от американцев, возможно, даты следующего раунда переговоров. Рассчитываем на первую декаду декабря. В любом случае это будет четырехсторонняя встреча. Европейцы примут участие. Россияне на это согласны,

– сообщили источники.

При этом сейчас важно урегулировать участие европейской делегации в переговорах. После этого их уже не удастся исключить из процесса.

Добавим, что недавно в Кремле публично ставили под сомнение целесообразность привлечения европейских стран к переговорному процессу по Украине.