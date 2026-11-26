Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела.

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Що буде далі в переговорах?

Наразі немає підтвердженої дати наступного раунду переговорів. Конкретику щодо цього має надати американська сторона. Однак вже відомо, що там буде європейська команда.

Ми зараз очікуємо від американців можливої дати наступного раунду переговорів. Розраховуємо на першу декаду грудня. В будь-якому випадку це буде чотиристороння зустріч. Європейці візьмуть участь. Росіяни на це згодні– сказали джерела.

При цьому зараз важливо легалізувати участь європейської команди в перемовинах. Після цього їх вже не вийде викинути з процесу.

Додамо, нещодавно в Кремлі публічно ставили під сумнів доцільність залучення європейських країн до переговорного процесу щодо України.