Руководитель ЦПИ отметил, что Россия готовится к наступлению летом. На дипломатической арене она лишь затягивает время.

Россия ожидает момент истины на фронте летом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД при СНБО Андрея Коваленко.

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На что рассчитывает Россия летом

Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко заявил, что Россия не отказывалась от плана усилить наступательные действия летом.

Все, что они делают в переговорном треке с США – затягивание времени,

– подчеркнул Коваленко.

Напомним, CNN опубликовало анализ текущей ситуации вокруг мирных переговоров с Россией. Путин затягивает переговоры, ожидая удобного момента на фронте весной, что выгодно Кремлю.

Дипломатические усилия США не дают реальных результатов, Москва хочет полной победы. Это прекрасно демонстрирует ее двойной циничный обстрел Сум высокоточными кассетными ракетами. Наступление на Сумскую область имеет целью втянуть украинские силы в оборону.