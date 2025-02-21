Нужны прямые контакты: Рубио назвал цель переговоров с россиянами в Эр-Рияде

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии США хотели выяснить, насколько серьезно россияне настроены на окончание войны в Украине и достижение мира.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Рубио, которое он дал журналистке Кэтрин Херридж.

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Какой была цель переговоров в Эр-Рияде

Марко Рубио заявил, что США должны поддерживать отношения с Россией, независимо от того, нравится им все, что страна-агрессор делает, или нет. Также Вашингтон должен иметь возможность проверить и увидеть, серьезно ли россияне настроены на прекращение этой войны.

В то же время, по словам госсекретаря США, на встрече в Эр-Рияде речь не шла ни о каких деталях относительно потенциального мирного соглашения.

Ход этого разговора был таким: во-первых, мы должны на определенном уровне упорядочить работу наших дипломатических миссий, потому что мы должны иметь возможность общаться с ними, учитывая характер наших двух стран и значение, которое мы имеем в мире. Во-вторых, есть вещи, над которыми мы потенциально могли бы сотрудничать геополитически,

– объяснил Рубио.

По его словам, США и Россия могут иметь определенные общие интересы – в частности относительно иранского режима, который имеет ядерное оружие.

Кэтрин Херридж спросила у Марко Рубио, заинтересованы ли россияне в том, чтобы положить конец этой войне. Госсекретарь США ответил: "Мы собираемся это выяснить".

Поэтому, в конце концов, они или заинтересованы, или нет. Если требования, которые они выдвигают о прекращении войны, максималистские и нереалистичные, то я думаю, что мы имеем ответ. С другой стороны, если есть любая возможность достичь мира, мы должны это сделать,

– подытожил политик.

По его словам, все будет зависеть от того, как россияне будут действовать дальше, а единственное, о чем США и Россия договорились во время встречи, – они будут говорить о мире.

К слову, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "имеет козыри" в потенциальных мирных переговорах относительно окончания войны из-за оккупации большой части украинских территорий. В то же время он в очередной раз заверил, что Россия якобы стремится к миру и окончанию войны.