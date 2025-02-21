Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Рубіо, яке він дав журналістці Кетрін Херрідж.

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Якою була мета переговорів в Ер-Ріяді

Марко Рубіо заявив, що США повинні підтримувати відносини з Росією, незалежно від того, подобається їм усе, що країна-агресорка робить, чи ні. Також Вашингтон повинен мати можливість перевірити та побачити, чи серйозно росіяни налаштовані щодо припинення цієї війни.

Водночас, за словами держсекретаря США, на зустрічі в Ер-Ріяді не йшлося про жодні деталі щодо потенційної мирної угоди.

Хід цієї розмови був таким: по-перше, ми повинні на певному рівні впорядкувати роботу наших дипломатичних місій, тому що ми повинні мати можливість спілкуватися з ними, враховуючи характер наших двох країн і значення, яке ми маємо у світі. По-друге, є речі, над якими ми потенційно могли б співпрацювати геополітично,

– пояснив Рубіо.

За його словами, США та Росія можуть мати певні спільні інтереси – зокрема щодо іранського режиму, який має ядерну зброю.

Кетрін Херрідж запитала у Марко Рубіо, чи зацікавлені росіяни в тому, щоб покласти край цій війні. Держсекретар США відповів: "Ми збираємося це з'ясувати".

Тож, зрештою, вони або зацікавлені, або ні. Якщо вимоги, які вони висувають щодо припинення війни, максималістські та нереалістичні, то я думаю, що ми маємо відповідь. З іншого боку, якщо є будь-яка можливість досягти миру, ми повинні це зробити,

– підсумував політик..

За його словами, все залежатиме від того, як росіяни діятимуть далі, а єдине, про що США та Росія домовилися під час зустрічі, – вони будуть говорити про мир.

До слова, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Росія "має козирі" у потенційних мирних переговорах стосовно закінчення війни через окупацію великої частини українських територій. Водночас він вже вкотре запевнив, що Росія нібито прагне миру та закінчення війни.