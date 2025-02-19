У столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, 18 лютого відбулися переговори між делегаціями Сполучених Штатів та Росії. Україну на ці переговори не покликали.

Російський диктатор Владімір Путін хоче використати Дональда Трампа на свою користь і вже розставляє переговорні пастки для України. Більше про переговори США і Росії, яку гру веде Путін і чи наблизить ця зустріч мир в Україні – спеціально для 24 Каналу розбиралися експерти.

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Справжня мета Росії на переговорах

Росія зараз гостро потребує оперативної паузи й Путін намагається її здобути. Таку думку озвучив військовий експерт і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, пояснивши, що військова кампанія окупантів літа-2024 затягнулась до зими 2025 року й тепер у росіян завершуються сили та засоби.

Імовірно, у Росії розуміють, що їм бракує сил для літньої військової кампанії у 2025 році. Вони потребують зупинення бойових дій на 3 – 4 місяці для того, щоб поповнити запаси. Якщо кремлівський диктатор матиме можливість не вести кілька місяців бої, то є загроза, що він розпочне літній наступ на Україну із новими, дуже потужними силами. Цього не можна допустити.

Необхідно скористатися моментом. Путін сподівається, що Трамп змусить Україну зупинити бойові дії. Треба виснажити максимально російську армію, щоб потім рушити вперед для звільнення наших територій,

– наголосив Світан.

Водночас російський диктатор готується до завершення війни, використовуючи для цього пропагандистів. Вони розповідають росіянам про начебто беззаперечну перемогу. Крім того, будь-яке послаблення санкційного режиму проти Росії може послугувати Путіну для оголошення "перемоги" у війні.

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Яку гру задумав Путін

З огляду на активність щодо переговорів у Саудівській Аравії Кіріла Дмитрієва, який є головою російського фонду прямих інвестицій, Кремль дуже велику роль надає зараз темі бізнесової співпраці з США. Російський політтехнолог Аббас Галлямов пояснив, що країна-агресорка критично залежить від Заходу, зокрема і від США, щодо технологій. Так, у Росії є багато нафти й газу, але щоб видобувати ресурси зі складніших родовищ, їй потрібні західні технології. А з цим у росіян серйозні проблеми через санкції.

Росія побачила, як Трамп загорівся ідеєю отримати українські рідкісноземельні метали й одразу делегував в Україну міністра фінансів США Скотта Бессента, який привіз проєкт договору та хотів якнайшвидше його підписати. Отже, може спробувати теж щось запропонувати США.

"Росія все це бачить і намагатиметься "перекупити" Трампа. Думає, що запропонує йому щось і в нього загоряться очі, тому головну роль в переговорах відіграє Кіріл Дмитрієв, який довгими роками займався залученням іноземних інвесторів у Росію", – пояснив російський політтехнолог.

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Росія розставляє пастки, небезпечні для України

У Росії постійно заявляють про нібито "нелегітимність" Президента України Володимира Зеленського і хочуть, аби у нашій державі пройшли вибори. Політолог Володимир Фесенко наголосив, що це політичні маніпуляції. Насправді росіян не цікавить легітимність керівництва України. Для них будь-яке керівництво незалежної суверенної України, яка не підкоряється Росії, буде нелегітимним.

Росія починає розставляти переговорні пастки, зокрема, якщо американці погодяться на тему виборів до підписання якоїсь мирної угоди, тоді росіяни почнуть висувати вимоги. Наприклад, вони можуть казати, що обов'язково треба, щоб у виборах взяли участь проросійські політичні сили, зокрема ті, які заборонені рішенням РНБО, – припустив політолог.

До речі, Дональд Трамп, коментуючи переговори в Саудівській Аравії, заявив буцім, якщо Україна хоче за стіл перемовин, то їм треба вибори. І це, за словами президента США, зовсім не вимоги Росії, а "те, що лунає від мене, а також від багатьох інших країн".

Утім, українці не дозволять цього, а росіяни використовуватимуть це для маніпуляцій, мовляв, Україна не хоче демократичних виборів. У Кремлі розуміють, що проросійський кандидат не переможе на виборах в Україні, але їм важливо знову легалізувати проросійські політичні сили й поширити російський пропагандистський простір на територію нашої держави.

Чи наблизять переговори в Ер-Ріяді завершення війни

Експерт-міжнародник Станіслав Желіховський переконаний, що від переговорів у Саудівській Аравії не варто очікувати прориву або позитивних прогнозів.

"Я не покладаю великих надій на цю зустріч в контексті мирного врегулювання. Це лише спроба знайти точки дотику, можливості для подальшої співпраці", – пояснив експерт-міжнародник.

Він також підкреслив, що важливо, аби всі питання щодо завершення війни розв'язували лише за участі України.