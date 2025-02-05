Зеленский заявил, что мы еще услышим, какие условия будут у России по Курской области

Президент Владимир Зеленский заинтересован в том, какие требования Россия будет выдвигать по Курской области, когда дойдет до этапа "дипломатического урегулирования" войны. Он подчеркнул, что ВСУ стабильно закрепились в области.

Россияне занижают реальные потери в Курской области, отметил Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Есть ли у России позиция по ВСУ в Курской области

В случае мирных переговоров с Россией интересно будет узнать ее предложения по урегулированию того, что происходит в Курской области, отметил Зеленский. Почти полгода ВСУ удерживают часть российской территории, в частности районный пункт Суджа.

Завтра будет ровно полгода операции на Курском направлении. Очень важной операции. И вы еще увидите, когда мы дойдем до дипломатического урегулирования окончания войны, мы еще с вами услышим, какие условия будут у русских к Украине по Курскому направлению,

– сказал Зеленский.

По его словам, украинские силы уверенно контролируют ситуацию в этом регионе, тогда как российская сторона несет значительные потери, которые пытается скрыть.

"У них корейцы разбегаются, мы это видим", – отметил президент.

Кроме этого, по словам Зеленского, были нанесены удары по нескольким важным командным пунктам противника, что значительно ослабило его способности.

"И я думаю, что они не смогут нас вытолкнуть в ближайшее время точно на этой территории", – добавил Зеленский.