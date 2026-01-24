В Раде сказали, когда Путин пойдет на реальное перемирие

Путин продолжает затягивать разговоры о мире и каждый раз подсовывает новые условия. Поэтому все чаще возникает вопрос, способна ли Россия вообще пойти на реальные переговоры, а не на имитацию "перемирия" на день или неделю.

Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко в эфире 24 Канала объяснил, когда Кремль может согласиться на настоящие договоренности. Он также рассказал, как Путин может использовать точечные паузы, чтобы выиграть время и сохранить ресурсы для продолжения войны.

Путин может имитировать реальное перемирие

Костенко сказал, что не видит признаков скорого завершения войны. По его словам, Путин и дальше будет использовать переговоры как инструмент затягивания времени: создавать видимость движения, но каждый раз подсовывать новые требования и не менять своих целей.

Окончания войны точно ни, я не вижу. Все может быть, но я не вижу,

– подчеркнул Костенко.

Он уточнил, что в такой логике Кремль может соглашаться только на короткие, точечные паузы, которые будут выглядеть как "готовность к договоренностям". Речь идет о форматах вроде энергетических перемирий или очень коротких режимов тишины, которые, по его мнению, нужны не для мира, а для игры вокруг международной реакции.

Путин будет играть такими перемириями, типа энергетическими: однодневным, двухдневным или недельным,

– отметил полковник СБУ.

Костенко объяснил, что один из ключевых адресатов этой игры – Дональд Трамп. Россия, по его словам, пытаться удерживать его внимание и убеждать, будто может "на что-то согласиться", чтобы Вашингтон не переходил к максимально жестким решениям по давлению на Кремль.

Чтобы держать в фокусе внимания Трампа, чтобы тот думал, что он как будто на что-то может согласиться,

– объяснил нардеп.

В итоге Россия будет стремиться выиграть время и уменьшить риски для собственной военной машины. Он считает, что Путин может использовать такие паузы, чтобы не спровоцировать шаги, которые больно ударят по способности России финансировать войну и производить вооружение.

Чтобы Трамп не арестовывал сразу весь его теневой флот, не накладывал санкции на него стопроцентные, чтобы он мог строить свои ракеты,

– добавил Костенко.

В то же время нардеп подчеркнул, что даже если подобные "точечные" перемирия возможны, он не верит, что это станет путем к реальному миру. По его мнению, это лишь механизм, который позволяет России показывать "готовность" и параллельно сохранять возможность быстро вернуться к активным боевым действиям.

Что известно о последних мирных переговорах?