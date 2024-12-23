Турция готова оказать поддержку для начала мирных переговоров между Россией и Украиной

Турция продолжает активно содействовать мирным переговорам, в частности между Россией и Украиной. Она уже выступала посредником в ряде соглашений.

Ряд заявлений, в частности по Украине, озвучил директор по коммуникациям Фахреттин Алтун. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Администрацию президента Турции.

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Какие мирные инициативы Турции

По словам Алтуна, под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция "выполняет свою историческую миссию в укреплении мира и стабильности".

Алтун подчеркнул, что страна эффективно выступала посредником в различных вопросах – от Черноморской зерновой инициативы до переговоров между Сомали и Эфиопией. В частности, он назвал дипломатический процесс между Россией и Украиной, инициированный Турцией, примером этого успеха.

Он заявил, что Турция будет рада, если Стамбул станет городом, где заключится мир между Украиной и Россией.

Конечно, вполне возможно, что страны воссоединятся в Стамбуле. В этом контексте Турция, как стабилизирующая сила, готова оказать любую помощь, включая гуманитарную помощь и начало мирных переговоров,

– подчеркнул Алтун.

Он призвал и другие страны "конструктивно и ответственно" действовать, чтобы предотвратить эскалацию.