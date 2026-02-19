Не уверен, что команды смогут решить вопрос территорий, – Зеленский

Процесс мирных переговоров имеет ряд чувствительных и дискуссионных тем, по которым ни одна из сторон не готова идти на уступки. Речь идет, в частности, о территориальном вопросе.

В интервью для Пирса Моргана, опубликованном на YouTube, Владимир Зеленский высказал свои соображения относительно вероятности достичь договоренностей с Россией в вопросе земель.

Удастся ли решить территориальный вопрос?

По словам главы государства, окончательное решение о принятии или непринятии мирного соглашения будет зависеть исключительно от позиции украинского народа.

В то же время Зеленский не уверен в том, что переговорные делегации смогут согласовать четкие решения в вопросах территорий.

Это не зависит от того, сильная страна или сильный лидер, или нет. Это зависит от украинского народа,

– подчеркнул он.

При этом президент добавил, что территориальный аспект можно обсуждать на уровне трех лидеров. Речь, вероятнее всего, именно о президентах Украины, России, а также США. Однако Зеленский отмечал, что украинцы не доверяют Путину и лично россиянам.

К тому же во время интервью президент также проинформировал, что следующий раунд переговоров состоится в Женеве.

Что говорят стороны о Донбассе?