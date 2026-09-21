В Кремле сделали заявление о возобновлении диалога с Украиной

Россия рассчитывает, что переговоры по поводу войны в Украине могут возобновиться в трехстороннем формате. Однако на данный момент конкретных договоренностей нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводят российские государственные СМИ.

Что в Кремле говорят о возобновлении диалога с Украиной?

По словам Пескова, Москва рассчитывает на продолжение переговорного процесса между Россией, Украиной и США.

В то же время он не назвал конкретных сроков возможного возобновления встреч и отметил, что пока никаких реальных сдвигов в этом вопросе нет.

К слову, в Кремле анонсировали новый раунд переговоров между США и Россией в ближайшие недели.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков отметил, что главной темой предстоящих переговоров станет устранение так называемых "раздражителей" в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Речь идет о вопросах, которые создают напряженность между двумя странами.

В то же время российский дипломат не сообщил, где именно может состояться встреча, кто примет в ней участие и какие вопросы будут обсуждаться.

Напомним, что визит спецпредставителей Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев в начале сентября ознаменовал возобновление переговоров по войне в Украине.

Стороны заявляли о подготовке новой встречи в трехстороннем формате. Владимир Зеленский подчеркивал, что ее темами должны стать энергетика, экспорт зерна и обмен пленными.