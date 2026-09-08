В ходе беседы с журналистами президент отметил, что Украина уже обсуждает конкретные сроки дальнейших переговоров, сообщает 24 Канал.

Когда состоятся новые мирные переговоры между Украиной и Россией?

По словам главы государства, в ближайшее время планируются встречи на уровне советников с участием Украины, США и европейских партнеров.

Также Зеленский хочет встретиться с Дональдом Трампом в сентябре и надеется, что американский президент найдет для этого время. Политик уточнил, что намерен обсудить с лидером США поддержку Украины зимой, а именно поставки ракет в Patriot

Президент подчеркнул, что Украина стремится осенью провести трехстороннюю встречу с участием Украины, США и России. Если это удастся организовать уже в сентябре, будет хорошо, но главное – провести ее как можно скорее.

Ожидается, что эта встреча может состояться в ОАЭ, Швейцарии или Турции. Главными темами обсуждения станут энергетика, экспорт зерна и обмен пленными. Президент уточнил, что Украина будет настаивать на ускорении и увеличении количества обменов.