Возможно только с согласия всех сторон, – Рубио об "окончательном" завершении войны в Украине

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры США и России по урегулированию войны в Украине. Представители американской делегации подытожили встречу.

Известно, что переговоры россиян и американцев продолжались 4,5 часа. Представители американской делегации подытожили встречу, передает 24 Канал.

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Согласие всех сторон и конец войны "навсегда"

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что завершение войны в Украине требует "сложной и напряженной дипломатии" в течение длительного времени.

По словам американского чиновника, Дональд Трамп хочет положить конец войне Украине "справедливо" и не допустить ее восстановления через "2 – 3 года".

Рубио подчеркнул, что ради мира все стороны должны пойти на уступки. Конец войны возможен только с их согласия. Кроме того, должностное лицо не исключило, что Евросоюз должен будет снять санкции против России, если удастся достичь мирного урегулирования конфликта.

Майк Волц, советник президента США по нацбезопасности, в свою очередь заявил, что в Украине должно быть окончательное прекращение войны, а не временное. Он также предположил, что не удастся избежать дискуссии о территориях и гарантиях безопасности. Однако главным, по словам политика, является решимость Дональда Трампа закончить войну.

К слову, Россия и США выдвинули трехступенчатый мирный план. Он предусматривает прекращение боевых действий, проведение выборов в Украине и заключение окончательного соглашения.